TSV Berg: "Es ist wichtig, dass wir an unserer DNA festhalten" FuPa-Teamcheck: TSV-Trainer Oliver Ofentausek lobt Teamgeist und setzt auf stabile Kaderstruktur

Der TSV Berg hat sich in der Saison 2024/2025 eindrucksvoll in der Verbandsliga gehalten. Trotz zahlreicher Verletzungen und einem schwierigen Start zeigte die Mannschaft in der Rückrunde eine außergewöhnliche Moral. Trainer Oliver Ofentausek blickt im FuPa-Teamcheck zurück und voraus – mit klaren Worten und einer optimistischen Einschätzung für die neue Spielzeit.

Starker Zusammenhalt in schwieriger Phase "Wenn man sieht, dass wir die Vorrunde mit 15 Punkten abgeschlossen haben und man in die Pause mit dem Bewusstsein ging, dass in der Rückrunde vieles richtig laufen muss, um die schwierige Liga zu halten. Dann fängst du vom ersten Tag in der Rückrunde an, top motiviert, die Herausforderung Klassenerhalt anzugehen", so beginnt Ofentausek seine Einschätzung der vergangenen Saison. Und es war kein einfacher Weg: "Ab dem dritten Tag der Vorbereitung jagte eine Hiobsbotschaft die andere", schildert der Coach. Kreuzbandriss, Mittelfußbruch, Muskelbündelriss – insgesamt acht Langzeitverletzte zum Start in die entscheidende Phase.

Doch was dann folgte, war laut Ofentausek "richtig beeindruckend": "Wie die Jungs zusammengerückt sind, zusammengehalten haben und sich reingeschmissen haben, das war großartig." Der Glaube an den Klassenerhalt wuchs mit jedem Erfolg. "Das hat uns im Staff, wie auch im Team, mächtig stolz gemacht." Duell mit Illertissen als Vorbereitungshöhepunkt