TSV Berg: Erfolg wird belohnt TSV Ilshofen - TSV Berg 0:3

Der TSV Berg war heute zu Gast beim TSV Ilshofen. Bei schlechten Platzbedingungen, versuchte der TSV Berg dem Gastgeber sein Spiel aufzuzwingen. Dies gelang den Bergern sehr gut. Man war eng am Mann und gierig in den Zweikämpfen. Die Erlösung brachte erneut Vlad Munteanu in der 23. Minute, nach einem tollen Kopfball von Julian Karg. Im Anschluss erarbeiteten sich die Gäste noch weitere Torchancen. Aber es dauerte bis zur 45. Minute, ehe Thomas König den Spielstand auf 0:2 erhöhte.