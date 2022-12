TSV Berg: Effizienz und Paul Brünz bringen den Sieg

Zum letzten Spiel im Jahr 2022 ging es für die Mannschaft des TSV Berg heute zum VfL Nagold. Mit klaren Zielen vor den Augen ging es für das Team auf den Platz. Doch der TSV Berg tat sich schwer in das Spiel zu kommen. Oftmals war man den Schritt zu spät in dem Zweikämpfen und die Pässe waren zu ungenau. Der Gegner hingegen wirkte wacher und spritziger. Gefährlich wurde es dennoch nur einmal im Strafraum des TSV Berg. Doch Paul Brünz hielt das Team sehenswert im Spiel. Für den TSV Berg gab es ebenfalls nur einen Torschuss von Thomas König. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Wieder mal wechselte Trainer Oliver Ofentausek zur Halbzeit und brachte den Stürmer Jan Büg.