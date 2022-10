TSV Berg: Desolate Leistung in Rutesheim

Zum heutigen Auswärtsspiel gastierte der TSV Berg in Rutesheim. Die Ziele waren klar: an die gute Leistung der vergangenen Woche anknüpfen und gemeinsam fokussiert arbeiten. Beides blieb aus. Stattdessen bestimmten viele Fehlpässe das Spiel. Die Mannschaft aus Rutesheim machte es Berg sehr schwer. Sie standen sehr tief und versuchten mit langen Bällen nach vorne zu kommen. Torlos ging es für beide Mannschaften in die Halbzeit.