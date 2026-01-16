TSV Berg: "Das würde mich nach so einer Vorrunde brutal ärgern"

Der TSV Berg überwintert als Tabellendritter der Verbandsliga Württemberg und hat mit 36 Punkten Anschluss an die Spitze gehalten. Trainer Oliver Ofentausek sieht eine starke Vorrunde mit klaren Siegen – aber auch eine Phase, in der Energie und Widerstandsfähigkeit fehlten.
Beim TSV Berg war die Erwartungshaltung vor der Saison hoch – und sie wurde zunächst erfüllt. „Man hofft ja immer im Staff, dass die neuen Spieler sich schnell mit den Bestandsspielern verstehen und sich schnell eine homogene Mannschaft bildet, um gut in die Saison zu starten“, sagt Oliver Ofentausek. Genau das sei gelungen. „Da haben wir dieses Jahr wirklich eine tolle Mannschaft aufgestellt, wie man des Öfteren in den Ergebnissen gesehen hat.“ Vor allem die Vielzahl klarer Siege habe dem Trainerteam gezeigt, dass die Richtung stimmt.
Ein entscheidender Faktor der Vorrunde war für Ofentausek die Kaderstruktur. „Vor allem was die Mannschaft hervorragend geschafft hat, viele Ausfälle zu kompensieren, das hat uns im Staff gezeigt, dass wir in der Breite sehr stark aufgestellt sind.“ Diese Tiefe half Berg, trotz personeller Engpässe konstant zu punkten und sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Mit 58 erzielten Treffern stellt der TSV Berg zudem eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga.
So überzeugend der Großteil der Vorrunde verlief, so selbstkritisch blickt Ofentausek auf den Schlussspurt vor der Winterpause. „Wenn man was in der Vorrunde kritisieren kann, dann die letzten vier Wochen“, sagt er offen. „Da hat mir von der Mannschaft die Energie, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit gefehlt und wir haben da leider auch unnötig Punkte verschenkt.“ Diese Phase kostete Berg möglicherweise den engeren Kontakt zur Tabellenspitze, die derzeit von den Young Boys Reutlingen angeführt wird.
Ein Schlüsselmoment für das Zusammenwachsen der Mannschaft lag bereits in der Sommervorbereitung. Das Testspiel gegen Illertissen mit zweimal 60 Minuten hatte einen klaren Zweck. „Wir wollten mit dem Spiel in der Vorbereitung den Unterschied zwischen den Bestandsspielern und den neuen Spielern aufzeigen“, erklärt Ofentausek. Die erste Halbzeit mit den etablierten Akteuren, geprägt von „DNA, Struktur und Prinzipien“, habe den Neuzugängen eindrucksvoll vor Augen geführt, worauf es ankommt. „Wie groß da der Unterschied war, war sehr eindrucksvoll“, sagt der Trainer – umso bemerkenswerter sei gewesen, „wie schnell die Jungs das aufgeholt haben“. Dieser Lernprozess habe das Trainerteam „sehr beeindruckt“.
Grundsätzliche Probleme sieht Ofentausek nicht. „Probleme haben sich gar nicht aufgetan“, betont er. Lediglich „am Ende hat vielleicht die Ausdauer in der Disziplin gefehlt“. Genau dieser Aspekt soll in der Rückrunde wieder geschärft werden, um die Stabilität über die gesamte Saison hinweg zu sichern.
Die Zielsetzung für die Rückrunde ist klar formuliert. „Wir wollen sicher so lange es möglich ist, oben im Verfolgerfeld mitspielen“, sagt Ofentausek. Der Start hat es allerdings in sich: auswärts bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, dann zuhause gegen den TSV Oberensingen und anschließend bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Mit dem Auftakt werden wir schnell wissen, ob wir wirklich oben dabei bleiben oder um die goldene Ananas spielen“, sagt der Trainer – und fügt ehrlich hinzu: „Das würde mich nach so einer Vorrunde brutal ärgern.“
Der Vorbereitungsstart ist für den 20. Januar 2026 angesetzt. „Außergewöhnliche Teammaßnahmen sind nicht vorgesehen“, erklärt Ofentausek. Stattdessen setzt der TSV Berg auf Kontinuität – sportlich wie menschlich. Höhepunkte der Vorbereitung sind Testspiele, unter anderem erneut gegen Illertissen, sowie der stark besetzte Wintercup in Oberzell. „Hin und wieder werden wir einen Abend nutzen, um mit dem Team etwas zu unternehmen“, sagt der Trainer.
Personell gibt es im Winter nur eine Veränderung: Marcel Klein kommt vom 1. FC Rielasingen aus der Verbandsliga Südbaden.
In der Meisterfrage ist Ofentausek klar. „Meisterfavorit ist klar Young Boys“, sagt er mit Blick auf deren „brutale Vorrunde“. Der Abstiegskampf hingegen bleibt für ihn schwer einzuschätzen. „Wenn man überlegt, dass Heilbronn Letzter ist – so eine Mannschaft – dann würde ich sagen, spielen alle um den Abstieg mit, die nicht ganz schnell 40 Punkte und mehr haben.“