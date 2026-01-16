TSV Berg: "Das würde mich nach so einer Vorrunde brutal ärgern"

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Berg überwintert als Tabellendritter der Verbandsliga Württemberg und hat mit 36 Punkten Anschluss an die Spitze gehalten. Trainer Oliver Ofentausek sieht eine starke Vorrunde mit klaren Siegen – aber auch eine Phase, in der Energie und Widerstandsfähigkeit fehlten.

Ein Start mit Substanz und Erwartung Beim TSV Berg war die Erwartungshaltung vor der Saison hoch – und sie wurde zunächst erfüllt. „Man hofft ja immer im Staff, dass die neuen Spieler sich schnell mit den Bestandsspielern verstehen und sich schnell eine homogene Mannschaft bildet, um gut in die Saison zu starten“, sagt Oliver Ofentausek. Genau das sei gelungen. „Da haben wir dieses Jahr wirklich eine tolle Mannschaft aufgestellt, wie man des Öfteren in den Ergebnissen gesehen hat.“ Vor allem die Vielzahl klarer Siege habe dem Trainerteam gezeigt, dass die Richtung stimmt. Breite als Stärke – auch in schwierigen Phasen Ein entscheidender Faktor der Vorrunde war für Ofentausek die Kaderstruktur. „Vor allem was die Mannschaft hervorragend geschafft hat, viele Ausfälle zu kompensieren, das hat uns im Staff gezeigt, dass wir in der Breite sehr stark aufgestellt sind.“ Diese Tiefe half Berg, trotz personeller Engpässe konstant zu punkten und sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Mit 58 erzielten Treffern stellt der TSV Berg zudem eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga.

Ein Bruch in den letzten Wochen So überzeugend der Großteil der Vorrunde verlief, so selbstkritisch blickt Ofentausek auf den Schlussspurt vor der Winterpause. „Wenn man was in der Vorrunde kritisieren kann, dann die letzten vier Wochen“, sagt er offen. „Da hat mir von der Mannschaft die Energie, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit gefehlt und wir haben da leider auch unnötig Punkte verschenkt.“ Diese Phase kostete Berg möglicherweise den engeren Kontakt zur Tabellenspitze, die derzeit von den Young Boys Reutlingen angeführt wird. Ein Lernprozess aus der Vorbereitung Ein Schlüsselmoment für das Zusammenwachsen der Mannschaft lag bereits in der Sommervorbereitung. Das Testspiel gegen Illertissen mit zweimal 60 Minuten hatte einen klaren Zweck. „Wir wollten mit dem Spiel in der Vorbereitung den Unterschied zwischen den Bestandsspielern und den neuen Spielern aufzeigen“, erklärt Ofentausek. Die erste Halbzeit mit den etablierten Akteuren, geprägt von „DNA, Struktur und Prinzipien“, habe den Neuzugängen eindrucksvoll vor Augen geführt, worauf es ankommt. „Wie groß da der Unterschied war, war sehr eindrucksvoll“, sagt der Trainer – umso bemerkenswerter sei gewesen, „wie schnell die Jungs das aufgeholt haben“. Dieser Lernprozess habe das Trainerteam „sehr beeindruckt“.