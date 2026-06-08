TSV Benediktbeuern rettet sich – mit nur sieben Feldspielern

Zum 1:0 vorgelegt, bevor es in der Schlussphase skurril wurde: Jakob Heiss (Mitte) schießt Benediktbeuern in Führung, das sich später selbst dezimierte. – Foto: Oliver Rabuser

Freilich nicht ganz ohne Nebengeräusche, wie es eben in Alles-oder-Nichts-Spielen oftmals üblich ist. Zur Pause glich das Erscheinungsbild einer Genussreise durch das südöstliche Hinterland von Weilheim. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr verzettelten sich die „Beira“ in skurrilen Ungeschicktheiten. Die Gäste konnten von Glück sprechen, dass eine knappe Minute nach der Zeitstrafe für Johann Leis der Abpfiff erfolgte.

Gelb und Lila waren die Farben der Gewinner. In heimischem Grün verortete man alleine Verdruss und Tränen der Enttäuschung. Wieder einmal hinterließ die Relegation ausufernde Freude und kolossale Verbitterung in überschaubarer Distanz auf dem Platz. Der TSV Benediktbeuern bannt nach den Ausscheidungen gegen den TSV Pähl und SV Eberfing zum dritten Mal binnen neun Jahren die Abstiegsgefahr, bewahrt sich durch ein 1:1-Unentschieden beim SV Haunshofen die Zulassung zur Kreisklasse 3.

„Aber dass es so ausartet – Wahnsinn!“

Denn nach knapp 100 Spielminuten standen sie nur noch mit sieben Feldspielern auf dem Platz. Eine sukzessiv hektisch werdende Schlussphase forderte ihren Tribut. Leis' Ballwegwerfen war unüberlegt und infantil. Auf weit weniger Verständnis kommt man bei der Bewertung der Sanktionen für die Pölt-Brüder. Bei Thomas war es Übereifer. Gelb verwarnt, attackierte er mit energischem Anlauf den an der Seitenlinie zum benachbarten Bauernhof positionierten Gegenspieler. Kann passieren im Eifer des Gefechts. Stefan Pölt, der an sich eine starke Partie hinter sich hatte, rauschte an nahezu der gleichen Stelle mit Schmackes in die Hacken eines Haunshofeners. „Wir wussten, dass es chaotisch wird“, bekennt Karim Teufel. „Aber dass es so ausartet – Wahnsinn!“

Dem A-Klassisten stellte der TSV-Coach ein Kompliment in Form der Eigenschaften „hitzig, aber nie unfair“ aus. „Da muss ich mich fast entschuldigen, dass von unserer Seite so eingestiegen worden ist.“ Zumal die Loisachtaler die Geschichte weit weniger spektakulär hätten auflösen können. Nach einem Schockmoment – Josef Popp köpfte aus kurzer Entfernung daneben – war das Heft des Handelns klar in „Beira“ Hand. Stefan Pölts Freistoß aus dem Halbfeld segelte auf den Kopf von Leis, der zur Mitte weiterleitete, wo Jakob Heiss die Kugel artistisch in die Maschen beförderte. Ein weiteres Mal stand Heiss vor dem Torwart, da aber war ob der Nähe zum Schlussmann kein Vorbeikommen.

„War nach Plan, aber gerne noch ein Tor mehr“, verteilt Teufel gute Zensuren für die Leistung im ersten Abschnitt. Nach dem Seitenwechsel verhielt sich der TSV zunächst sehr passiv, sparte die Offensive lange Zeit aus. Mit der Folge, dass sich für Christian Schuster nach abgewehrtem Eckball aus dem Hinterhalt ein Schusskanal zum Gleichstand auftat. Ein Sonderfall. Denn mit Ausnahme zweier Kopfbälle, die Benedikt Hartmann sicher festhielt, kam wenig Brisantes auf den Kasten der Benediktbeurer. Aber so recht wusste man nie; erst recht als die Platzverweise einsetzten. „War plötzlich ein ganz anderes Spiel“, hält Teufel fest. Letztlich aber eines, das Benediktbeuern ebenso verdient für sich entschied, wie diese eigentlich überflüssige Relegation am Ende einer eigenwilligen Saison.