TSV Benediktbeuern mit vollem Kader gegen SV Haunshofen

Heute Abend in Doppelfunktion gefordert: Karim Teufel (Mitte) als Antreiber und Spielertrainer. – Foto: Ewald Scheitterer

Der TSV Benediktbeuern empfängt am Mittwoch den A-Klassisten SV Haunshofen im Relegations-Hinspiel. Erstmals seit Saisonbeginn steht Trainer Kevin Höcherl die komplette Mannschaft zur Verfügung.

TSV Benediktbeuern – SV Haunshofen (Mi., 18.30 Uhr) – „Drei entscheidende Schritte“ hatte Coach Kevin Höcherl zum Klassenerhalt in der vergangenen Woche gesehen. Den ersten davon machten die Klosterdorf-Kicker beim 4:1-Erfolg über den TSV Erling-Andechs am vergangenen Samstag souverän. Der zweite soll am Mittwochabend (18.30 Uhr) folgen, wenn der SV Haunshofen, der Zweitplatzierte der A-Klasse 5, auf dem Beurer Geläuf erwartet wird. „Da müssen wir versuchen, einige Tore vorzulegen, um für das Rückspiel am kommenden Samstag (16 Uhr) in Haunshofen gerüstet zu sein“, fordert der Benedikteurer Trainer.

Er selbst wird die beiden letzteren Partien verpassen, da er privat verhindert ist. Er hat aber volles Vertrauen zu seinem Stellvertreter Karim Teufel, der selbst auch noch einmal für die Relegation als Spielertrainer die Kickstiefel schnüren will: „Der ist derzeit ausgezeichnet in Form.“ Darüber hinaus ist der Kader aber gut gefüllt. Lediglich auf Felix Zelfel (Wadenbeinbruch) und auf Florian Huber muss die Mannschaft verzichten. Letzterer hat sich am Samstag den Meniskus eingeklemmt. „Dass mein Kader so voll ist, das habe ich die ganze zurückliegende Saison noch nicht erlebt. Die sind alle genau zum richtigen Zeitpunkt wieder fit geworden“, freut sich Höcherl: „Dadurch können wir sehr flexibel wechseln, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil.“

Taktisch wird Benediktbeuern wieder genauso ausgerichtet sein, wie schon gegen Andechs. Während der Winterpause hatte man in der Vorbereitung schon gegen Haunshofen 3:1 gewonnen. Aus dieser Partie hat sich Höcherl gemerkt, dass der Relegations-Gegner sehr körperbetont auftritt und über eine gefährliche Offensive verfügt. Dadurch wollen sich die Loisachtal-Kicker aber nicht beirren lassen und erneut voll auf Sieg spielen.