TSV Benediktbeuern mit Last-Minute-Spektakel - Andechs alleiniger Tabellenführer Beurer 5:4 in der Nachspielzeit

In der Kreisklasse 5 Zugspitze gewinnt der TSV Benediktbeuern in einem spektakulären Spiel gegen den TSV Perchting mit 5:4.

Nach zwölf Minuten brachte Tobias Leskien die Gäste in Führung, Florian Ketterl glich per Strafstoß aus (26.). Bereits ab dem ersten Durchgang machten sich Perchtings Akteure das Leben mit zahllosen Disziplinlosigkeiten schwer, da sie nahezu jede Schiedsrichterentscheidung lautstark kommentierten. So erhielten Leskien (38.), Florian Fuchs (80.) und Christoph Kammerlander (90.) Zeitstrafen und Leskien sogar Gelb-Rot (90.+2). Mit dem Toreschießen ging es munter hin und her, wobei Fuchs (55.), Leskien (79.) und Raphael Bott (83.) für die Gäste erfolgreich waren, sowie Toni Öttl (57.), Benedikt Veicht (88.) und Albert Schandl zweimal (71./90.+3) ins Schwarze trafen. (esc)