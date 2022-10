TSV Benediktbeuern hält Aufstiegschance am Leben - FCK Schlehdorf verliert vor Endspiel Zabashta schießt Beurer zum 2:1-Sieg – FCKS patzt in Wielenbach

TSV Benediktbeuern – MTV Dießen 2:1 (1:1) – Ganz anders die Beurer, die aus einer kompakten Defensive heraus, immer wieder gefährliche Konter setzten. So auch, als sich Albert Schandl an der linken Außenlinie durchsetzte, die Kugel exakt auf den Elfmeterpunkt brachte und Vasyl Zabashta ziemlich alleine gelassen das Spielgerät volley zum Siegtreffer versenkte (61.). „Das tut gut. Wir wollten unsere minimale Restchance auf die Aufstiegsrunde erhalten und wollten uns mit einem Sieg von unseren treuen Fans ins die Winterpause verabschieden. Damit haben wir alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Coach Thomas Neumeier. Die frühe Gästeführung (25.) hatte Benedikt Veicht egalisiert (28.). (esc)

SV Wielenbach – FCK Schlehdorf 2:1 (1:1) – Max Jochner war angefressen. Seine Elf hatte alles vermissen lassen, was sie zuletzt auszeichnete. „Wir hatten kein Zweikampfverhalten, keine Situationen antizipiert“, fasste der FC-Trainer die Missstände zusammen. Mit einem Eigentor begann die Partie denkbar ungünstig. Eine Flanke von der Seite klatschte an den Innenpfosten und prallte von da an den Rücken von Simon Wagner – 0:1 (7.). Hoffnung keimte auf, als Matthias Leiß ein Eckball mustergültig vor die Füße fiel (16.), doch der Ausgleich veränderte nichts bei den mauen Gästen. „In der zweiten Halbzeit war bei uns gar nichts mehr los“, so Jochner. Dass der Siegtreffer auf einem Torwartfehler fußte, rundete eine Vorstellung ab. Markus Lantenhammer rief bei der Hereingabe von der Seitenlinie das berühmte „Leo“, doch Kevin Enzi war eher am Ball – 1:2 (51.). „Irgendwann merkst du es halt, wenn du seit Wochen nicht im Training bist“, grantelte Jochner in Richtung seines Keepers. Der FCKS hat durch dieses Streichresultat die vorzeitige Qualifikation für die Meisterrunde verpasst. Am nächsten Samstag kommt es in Schlehdorf zum Endspiel gegen den TSV Benediktbeuern. „Das einzig Gute ist, dass uns ein Unentschieden reicht“, sagte Jochner. (or)