TSV Bemerode setzt auf interne Lösung

Der TSV Bemerode hat die Trainerfrage für die Zukunft geklärt. Zur Saison 2026/2027 übernimmt Jonny Rötting die erste Herrenmannschaft des Bezirksligisten aus der Staffel 2 der Bezirksliga Hannover. Der bisherige Jugendtrainer folgt damit auf die aktuelle sportliche Leitung im Herrenbereich und rückt nach Jahren in der Nachwuchsarbeit erstmals an die Spitze des Seniorenteams.
Rötting gehört seit vielen Jahren zum Verein. Als Spieler trägt er seit 2011 das Trikot des TSV und war insgesamt zwölf Jahre in der zweiten und dritten Mannschaft aktiv, darunter auch eine Saison als Spielertrainer. Parallel entwickelte er sich früh im Trainerbereich. Bereits 2012 begann seine Laufbahn an der Seitenlinie.
Seither betreute er beim TSV nahezu alle Altersklassen von der E-Jugend bis zur A-Jugend. Seit 2018 arbeitet Rötting im leistungsorientierten Bereich ab der C-Jugend. Aktuell gehört er gemeinsam mit Yannis Blanke und Thomas Dulski zum Trainerteam der A-Jugend.
Verein setzt auf Kontinuität
Auch über den Trainingsbetrieb hinaus ist Rötting im Verein eingebunden. Ebenfalls seit 2018 gehört er dem Vorstand der Fußballsparte an und übernimmt dort organisatorische Verantwortung.
Spartenleiter Sascha Falkenreck bezeichnete die künftige Besetzung als Wunschlösung: „Mit Jonny haben wir einen komplett – im positiven Sinne – fußballverrückten Trainer gewinnen können. Er war unsere absolute Wunschlösung und wird uns allen viel Freude machen.“
Auch der stellvertretende Spartenleiter Thomas Dulski sieht in der internen Lösung einen konsequenten Schritt. Nach mehreren gemeinsamen Jahren in der Nachwuchsarbeit sei er von Röttings fachlicher Kompetenz und seiner Fußballidee überzeugt. Gleichzeitig betonte er, der Verein wolle den eingeschlagenen Weg fortsetzen und weiterhin auf eigene Spieler und Trainer aus den eigenen Reihen setzen.
Rötting selbst sieht in der Aufgabe einen besonderen Moment in seiner Vereinslaufbahn. Nach vielen Jahren im Jugendbereich freue er sich auf den Schritt in den Herrenfußball. Viele Spieler kenne er bereits aus der gemeinsamen Arbeit im Nachwuchs, weshalb er die Entwicklung der Mannschaft gemeinsam mit ihnen fortführen wolle.