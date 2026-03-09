TSV Bemerode setzt auf interne Lösung Aktueller A-Jugend-Coach übernimmt zur Saison 2026/2027 die erste Herrenmannschaft des Bezirksligisten von red · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

v.l.n.r. Sascha Falkenreck, Jonny Rötting, Thomas Dulski – Foto: TSV Bemerode

Der TSV Bemerode hat die Trainerfrage für die Zukunft geklärt. Zur Saison 2026/2027 übernimmt Jonny Rötting die erste Herrenmannschaft des Bezirksligisten aus der Staffel 2 der Bezirksliga Hannover. Der bisherige Jugendtrainer folgt damit auf die aktuelle sportliche Leitung im Herrenbereich und rückt nach Jahren in der Nachwuchsarbeit erstmals an die Spitze des Seniorenteams.

Rötting gehört seit vielen Jahren zum Verein. Als Spieler trägt er seit 2011 das Trikot des TSV und war insgesamt zwölf Jahre in der zweiten und dritten Mannschaft aktiv, darunter auch eine Saison als Spielertrainer. Parallel entwickelte er sich früh im Trainerbereich. Bereits 2012 begann seine Laufbahn an der Seitenlinie. Seither betreute er beim TSV nahezu alle Altersklassen von der E-Jugend bis zur A-Jugend. Seit 2018 arbeitet Rötting im leistungsorientierten Bereich ab der C-Jugend. Aktuell gehört er gemeinsam mit Yannis Blanke und Thomas Dulski zum Trainerteam der A-Jugend.

Verein setzt auf Kontinuität Auch über den Trainingsbetrieb hinaus ist Rötting im Verein eingebunden. Ebenfalls seit 2018 gehört er dem Vorstand der Fußballsparte an und übernimmt dort organisatorische Verantwortung.