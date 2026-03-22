TSV belohnt Willensleistung...

Trotz leicht dezimierter Truppe durch Verletzungen und Krankheit ist der TSV von Beginn an gewillt mit Leidenschaft und hoher Bereitschaft den ersten Sieg 2026 einzufahren. Nach Beginn mit leichten Vorteilen belohnt sich Bernstadt und geht durch Koros in Führung (11.). Ein Weckruf für die Gäste, die dann innerhalb einer Minute zweimal mit Großchancen scheitern. Anders macht es auf der anderen Seite Noller, der eine Unachtsamkeit zum 2-0 nutzen kann (16.). Laufbereitschaft, Kampfgeist und die Bereitschaft „Jeder für jeden“ ist an diesem Tag ein entscheidender Faktor. Kurz vor der Pause erzielt Bermaringen nach einem Eckball das 1-2 (39.). Bermaringen will jetzt mehr und schafft direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleich (47.). Es sind ereignisreiche Minuten, denn Wald stellt wenig später auf 3-2 für den TSV (49.). Doch dann wendet sich das Blatt erneut, nachdem Bückle, F. innerhalb drei Minuten mit der gelb-roten Karte den Platz verlassen muss (54.). Jetzt konzentriert sich Bernstadt auf die Defensive und kommt nach einem Eckball durch Wenninger zu einem verrückten Treffer unter die Latte zum 4-2 (62.). Wiederum kurze Zeit später verkürzt der Gast erneut (65.), nachdem der TSV mehrfach den Ball nicht geklärt bekommt. Es entwickelt sich eine Abwehrschlacht, die ab und an mit gefährlichen Kontern ergänzt wird, die dann aber meist verpuffen. Am Ende gewinnt der TSV mit einer großen Willensleistung 4-3.