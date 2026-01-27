TSV Bayer Dormagen bezwingt im Pokal RW Oberhausen

C-Junioren:

SF Lowick - SG Gustorf/Gindorf 1:0 (1:0)

Rhenania Hochdahl - TuS Reuschenberg 0:1 (0:1)

__________

In der vergangenen Saison hatten die A-Junioren des SV Bedburdyck/Gierath sensationell das Finale im Niederrheinpokal erreicht und auf dem Weg dahin namhafte Gegner wie Fortuna Düsseldorf und den KFC Uerdingen ausgeschaltet. Erst im Endspiel war den Schützlingen des Trainerduos Alexander Mentzl und Jörg Schreiber die Puste ausgegangen. Gegen den MSV Duisburg setzte es eine 0:7-Niederlage. „Nicht einmal zwei Wochen mit Spielen gegen Fortuna Düsseldorf, SG Unterrath und dann den MSV Duisburg, das war einfach zu viel“, führte Schreiber nach dem Schlusspfiff erklärend aus. Den Showdown auf der Anlage von Tusa 06 Düsseldorf verfolgten rund 500 Zuschauer.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: