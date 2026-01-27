TSV Bayer Dormagen bezwingt im Pokal RW Oberhausen

Weil damit am Höhenberg niemand gerechnet hatte, fiel der Jubel des TSV Bayer Dormagen nach dem 2:1-Heimsieg (Halbzeit 1:1) über die B-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen in der ersten Runde des Niederrheinpokals besonders heftig aus. Giulio Sinesi beeindruckte vor allem die „brutale Mentalität“ seiner jungen Fußballer nach dem frühen Rückstand. Cengiz Sahin, Mitglied Nummer des gleichberechtigten Trainergespanns, sprach von einem hochverdienten Sieg. „Wir haben es taktisch überragend umgesetzt.“
In der 24. Minute hatte Marek Grosse Wilde den favorisierten Nachwuchs der Regionalliga-Profis in Führung gebracht. Mehr ließ die aufmerksame Defensive des TSV, der bei zwei Lattentreffern selbst im Pech war, allerdings nicht zu. Der verdiente Lohn war der Ausgleich von Joakim Gorgiev kurz nach der Pause. Dabei überwand der Dormagener Oberhausens zu weit vor seinem Kasten postierten Keeper Yannik Krippel mit einem listigen Lupfer. Kaum weniger sehenswert der Siegtreffer neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit: Engin Yagcilar zirkelte die Kugel bei einem Eckstoß direkt ins Netz. Die Gastgeber registrierten stolz, dass ihnen hinterher auch RWO-Coach Ken Asaeda zu einem „hochverdienten Sieg“ gratulierte. Einziger Wermutstropfen: Jonas Eulenpesch musste bereits in der 35. Minute verletzt vom Feld. Ihn ersetzte Collin Rath.
__________
Außerdem für den Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss im Einsatz waren im Niederrheinpokal:
A-Junioren:
B-Junioren:
C-Junioren:
__________
In der vergangenen Saison hatten die A-Junioren des SV Bedburdyck/Gierath sensationell das Finale im Niederrheinpokal erreicht und auf dem Weg dahin namhafte Gegner wie Fortuna Düsseldorf und den KFC Uerdingen ausgeschaltet. Erst im Endspiel war den Schützlingen des Trainerduos Alexander Mentzl und Jörg Schreiber die Puste ausgegangen. Gegen den MSV Duisburg setzte es eine 0:7-Niederlage. „Nicht einmal zwei Wochen mit Spielen gegen Fortuna Düsseldorf, SG Unterrath und dann den MSV Duisburg, das war einfach zu viel“, führte Schreiber nach dem Schlusspfiff erklärend aus. Den Showdown auf der Anlage von Tusa 06 Düsseldorf verfolgten rund 500 Zuschauer.
