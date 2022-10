TSV baut mit Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung aus.

Der TSV fand in der ersten Hälfte deutlich schlechter in das qualitatitiv hochwertige Spiel und konnte somit trotz des schlechten Zeitpunkts des Gegentors mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.

Das Spiel am Juliankadamm nahm direkt Fahrt auf und direkt in der dritten Minute konnte Kapitän Zemke einen Foulelfmeter zur frühen TSV Führung verwandeln.

Nach der Pause setzt sich das starke Spiel fort, wobei beide Abwehrreihen gut standen, sodass große Torchancen auf beiden Seiten ausblieben. In der 62. Minute bekam der TSV einen Freistoß aus fast 30 Metern. Diesen schnappte sich Janni Zemke und versenkte den Ball trocken und humorlos oben links im Winkel. 2:1! Wahnsinn!

In der 77. Minute tauchte der eingewechselte Cahlen Bielenberg nach einer starken Vorarbeit von Tim Berkhahn vor dem Gästetor auf und scheiterte nur am starken Gästekeeper, der den Ball an die Latte lenken konnte. Der Ball blieb im Spiel, Bielenberg setzte nach und legte wieder raus auf Berkhahn, der in der Mitte Steven Bolln fand, welcher zum 3:1 per Volley einnetzte. Damit war den Gästen der Zahn gezogen.

Daran änderte auch ein Foulelfmeter in der 89. Minute nichts, den die Gäste zum 3:2 Endstand verwandelten. Einziger Wehmutstropfen dieser Situation ist die Gelb-Rote Karte für Olaf Suhr.

Zusammenfassend ein extrem wichtiger Sieg für die Pohlmann-Elf, bei dem nicht die beste Saisonleistung gezeigt wurde, aber ein Zusammenhalt und eine Willenskraft an den Tag gelegt wurde, die seines Gleichens sucht. Das Spiel war aber absolute Werbung für die Verbandsliga und macht Lust auf mehr.