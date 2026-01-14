TSV Bassum verstärkt medizinisches Team

Der TSV Bassum hat seine medizinische Betreuung weiter ausgebaut: Mit Jaana Friedel begrüßt der Verein eine erfahrene Physiotherapeutin, die künftig insbesondere die 1. Herrenmannschaft unterstützt.

Bereits seit Herbst letzten Jahres ist Friedel Teil des Teams. Nun wurde eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart, um die Betreuung der Spieler nachhaltig zu sichern.

Expertise in Prävention und Behandlung

Friedel bringt jahrelange Erfahrung in der Therapie von Verletzungen sowie in der präventiven Arbeit mit. „Sie leistet einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit, Stabilität und Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft“, heißt es vom Verein.