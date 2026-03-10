TSV Bassum III stellt Trainerteam vor

– Foto: TSV Bassum

Der TSV Bassum hat die Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und ein neues Trainerteam für seine dritte Herrenmannschaft präsentiert. Künftig stehen Fynn Heuermann, Pascal Blome, Jens Heuermann und Martin Hüneke gemeinsam an der Seitenlinie.

Für Fynn Heuermann wird es die erste Station als Cheftrainer sein. Unterstützt wird er von Pascal Blome und Jens Heuermann, der zum TSV Bassum zurückkehrt und zusätzliche Erfahrung in das Team einbringt. Martin Hüneke übernimmt die Rolle des Betreuers und kennt die Mannschaft bereits gut.

Mit dem jungen Trainerteam sieht sich der Verein für die kommende Spielzeit der Kreisliga Diepholz personell gut aufgestellt.