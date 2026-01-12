TSV Bassum holt junges Eigengewächs zurück

Der TSV Bassum setzt im Winter auf Jugend und Identifikation: Mit Patrick Hübner kehrt ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler aus der A-Jugend des TSV Heiligenrode zu seinem Heimatverein zurück.

Der TSV Bassum hat sich zur Winterpause personell verstärkt und dabei den Weg der Verbundenheit eingeschlagen. Mit Patrick Hübner stößt ein 18-jähriger Defensivspieler zur ersten Herrenmannschaft des Kreisligisten, der bereits in seiner Jugend das grün-weiße Trikot getragen hat.

Hübner wechselt aus der A-Jugend des TSV Heiligenrode zurück zu seinem Heimatverein und soll in der Rückrunde schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden. Der junge Defensivakteur gilt als vielseitig einsetzbar: Sowohl auf der Sechserposition vor der Abwehr als auch als Rechtsverteidiger fühlt er sich zu Hause. Diese Flexibilität macht ihn für den TSV Bassum besonders wertvoll.

Für Hübner selbst ist der Wechsel mehr als nur der nächste sportliche Schritt. „Ich möchte gerne wieder bei meinem Heimatverein spielen, bei dem ich das Fußballspielen angefangen habe“, erklärt der 18-Jährige, der künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen wird. Die Rückkehr an vertraute Wirkungsstätte soll ihm helfen, sich schnell einzuleben und weiterzuentwickeln.

Beim TSV Bassum freut man sich nicht nur über die sportliche Perspektive des Neuzugangs, sondern auch über die reibungslose Abwicklung des Transfers. Entsprechend dankbar zeigte sich der Verein gegenüber dem TSV Heiligenrode für die faire Zusammenarbeit.