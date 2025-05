TSV Bassen steigt aus der Landesliga ab

Dabei zeigte der TSV Bassen gegen Wohnste eine ansprechende erste Halbzeit. „Hätten wir jedes Spiel so gespielt wie in der ersten Hälfte gegen den MTV Wohnste, würden wir wohl nicht im Tabellenkeller stehen“, kommentierte das Team selbstkritisch auf Instagram. Dennoch reichte die gute Leistung nicht aus, um dringend benötigte Punkte einzufahren.

Noch zur Hinrunde hatte der TSV Bassen vier Punkte Vorsprung auf den MTV Wohnste, doch in der Rückrunde brach die Mannschaft ein. In zehn Spielen gelangen nur drei Zähler. Wichtiger Faktor: Der Verlust von Torjägerin Aline Stenzel. Die 29-fache Torschützenkönigin der Vorsaison wechselte in der Winterpause zurück zum Regionalligisten ATS Buntentor und hinterließ eine kaum zu füllende Lücke. Vor ihrem Wechsel hatte sie bereits 19 Treffer beigesteuert.

Mit dem Abstieg ist auch das zweijährige Kapitel Landesliga vorerst beendet. In den verbleibenden Partien beim TSV Apensen und gegen den SV Böhme hat der TSV noch die Chance, sich mit weiteren Punkten aus der Liga zu verabschieden.