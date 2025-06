TSV Bassen rutscht in die Kreisklasse ab

Ursprünglich hätte die bisherige Reserve, die im Verlauf der abgelaufenen Spielzeit aus der Kreisliga zurückzogen wurde, in der 1. Kreisklasse antreten sollen. Sie fungiert als neue erste Herren. Den Trainerposten übernimmt Manuel Neumann, der bisher für die vierte Bassener Mannschaft verantwortlich war. „Er hat 30 Spieler, die sich voll mit dem Verein identifizieren und auch die Fans mitnehmen", so Liegmann weiter.

Zu diesem Schritt entschloss sich der Verein nach einer weiteren Sitzung, in der über die Planung für die Saison 2025/26 gesprochen wurde. „Wir stellten fest, dass wir nicht genug Spieler haben, die die Qualität besitzen, in der Kreisliga konkurrenzfähig zu sein. So bitter es ist, jetzt kleine Brötchen backen zu müssen – für uns gibt es keine Alternative“, erklärte Adrian Liegmann, der Abteilungsleiter Fußball, gegenüber der Kreiszeitung .

Die Bezirksliga-Zeiten, in der sich der TSV von 2009 bis 2023 - mit einem kurzen Landesliga-Aufenthalt verfeinert - etablierte und nach dem Abstieg sofort zurückkehrte, gehören dagegen der Vergangenheit an. Der 2:1-Sieg in Ippensen wird als vorerst letzter Auftritt oberhalb der Kreisebene in Erinnerung bleiben. Bassen rückte durch den Sieg auf den Relegationsplatz, verzichtete aber freiwillig auf die Teilnahme und stand daher bereits als Absteiger in die Kreisliga fest.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Landkreis Verden