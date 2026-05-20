TSV Bassen muss in die 2. Kreisklasse runter

– Foto: Lennart Blömer

Noch in der vergangenen Spielzeit spielte der TSV Bassen in der Bezirksliga. Vor Beginn der aktuellen Saison entschied sich der Verein jedoch freiwillig für einen Neustart zwei Klassen tiefer in der 1. Kreisklasse, anstatt in der Kreisliga anzutreten.

In der aktuellen Saison hat der TSV Bassen lediglich neun Punkten aus bislang 21 Spielen geholt und kann damit die Klasse nicht halten. Auf Instagram blickte der Verein auf eine schwierige Saison zurück. Der TSV beschreibt eine Mannschaft, die sich trotz vieler Herausforderungen Woche für Woche gestellt habe. Zahlreiche Spieler sammelten dabei ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich.

„Viele Spiele waren eng. Oft hat nicht viel gefehlt. Vielleicht ein bisschen Erfahrung. Vielleicht ein bisschen Glück“, schrieb der Verein auf Instagram. Zusätzlich wurde die Mannschaft immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Trotzdem stellte der TSV Bassen den Zusammenhalt innerhalb des Teams in den Vordergrund.