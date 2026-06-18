TSV Barsinghausen verstärkt sich dreifach für die neue Saison

Der TSV Barsinghausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Hannover mit Nachdruck voran. Gleich drei Neuzugänge schließen sich den „Barsinghäuser Jungs“ an und sollen die Mannschaft auf mehreren Positionen verstärken.
Mit Justus Drechsler verpflichtet der TSV Barsinghausen einen 23-jährigen Flügelspieler, der künftig für zusätzliche Dynamik im Offensivspiel sorgen soll. Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen und möchte seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.
Die Verantwortlichen erhoffen sich von Drechsler vor allem Impulse auf den Außenbahnen und zusätzliche Variabilität im Angriffsspiel.
Auch Berat Gedik wechselt nach Barsinghausen. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde unter anderem im Nachwuchs des HSC Hannover ausgebildet und entwickelte sich bei seinem bisherigen Verein SV Gehrden zu einer festen Größe. In der abgelaufenen Saison gehörte er mit Einsätzen in sämtlichen Ligaspielen zu den konstantesten Akteuren seines Teams.
Mit dem Wechsel nach Barsinghausen möchte der Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.
Mit Kenan Tiryaki begrüßt der TSV Barsinghausen zudem einen alten Bekannten. Bereits in der Saison 2023/24 trug der Offensivspieler das Trikot des Vereins, ehe ihn berufliche Verpflichtungen zu einem Wechsel zwangen.
In den vergangenen beiden Spielzeiten stellte Tiryaki beim SV Gehrden seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis. Mit 13 Treffern in der Vorsaison und zwölf Toren in der aktuellen Spielzeit gehörte er zu den Leistungsträgern seines Teams.
Die Rückkehr nach Barsinghausen begründet der Angreifer vor allem mit seiner positiven Verbindung zum Verein. Das vertraute Umfeld und die Mannschaft hätten ihm die Entscheidung erleichtert.
Mit den Verpflichtungen von Drechsler, Gedik und Tiryaki setzt der TSV Barsinghausen ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt. Während Gedik das Mittelfeld stabilisieren soll, versprechen Drechsler und Tiryaki zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive und verleihen dem Landesligisten mehr Qualität und Tiefe im Kader.