TSV Barsinghausen verstärkt sich dreifach für die neue Saison Mit Justus Drechsler, Berat Gedik und Rückkehrer Kenan Tiryaki gewinnt der Landesligist Qualität für Offensive und Mittelfeld von red · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Barsinghausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Hannover mit Nachdruck voran. Gleich drei Neuzugänge schließen sich den „Barsinghäuser Jungs“ an und sollen die Mannschaft auf mehreren Positionen verstärken.

Mit Justus Drechsler verpflichtet der TSV Barsinghausen einen 23-jährigen Flügelspieler, der künftig für zusätzliche Dynamik im Offensivspiel sorgen soll. Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen und möchte seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Die Verantwortlichen erhoffen sich von Drechsler vor allem Impulse auf den Außenbahnen und zusätzliche Variabilität im Angriffsspiel.

Gedik sucht den nächsten Entwicklungsschritt Auch Berat Gedik wechselt nach Barsinghausen. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde unter anderem im Nachwuchs des HSC Hannover ausgebildet und entwickelte sich bei seinem bisherigen Verein SV Gehrden zu einer festen Größe. In der abgelaufenen Saison gehörte er mit Einsätzen in sämtlichen Ligaspielen zu den konstantesten Akteuren seines Teams. Mit dem Wechsel nach Barsinghausen möchte der Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.