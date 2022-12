TSV: Barins Ausfall ein Nackenschlag Kreuzbandriss für den Routinier des Türksichen SV

Wiesbaden . Akklimatisieren in der Gruppenliga – das gleicht für die Aufsteigerteams in der Regel einer Herkulesaufgabe. Der Wiesbadener Kreisoberliga-Champion Türkischer SV kann ein Lied davon singen. Unter Trainer Gökhan Caliskan, der auf Hakan Tutkun gefolgt ist, hat sich nun mehr Stabilität eingestellt. Dieser Trend soll im letzten Spiel des Jahres gegen den drittletzten FC Bierstadt (So., 14 Uhr) untermauert werden. Der erste Auswärtssieg – das 3:1 bei Schlusslicht Schwanheim – befeuert die Zuversicht. „Das war ein hartes Stück Arbeit und jetzt wartet wieder ein sehr schwieriges Spiel auf uns. Aber die Mannschaft glaubt an sich und kämpft mehr“, lobt Caliskan die Bereitschaft. Auch der Spaßfaktor spiele eine Rolle, betont der Coach, dessen Engagement über die Winterpause hinaus gehen wird. Bezeichnend: Mittelfeldtechniker Necmi Gür geht mit gutem Beispiel voran, „läuft sehr viel fürs Team“, bestätigt Caliskan.