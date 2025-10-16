TSV Bargteheide will Serie gegen Todesfelde II fortsetzen

Am 13. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt der TSV Bargteheide am Sonn Sonnabend um 13 Uhr die Reserve des SV Todesfelde. Nach zuletzt drei Siegen in Serie will die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert ihre Erfolgsserie weiter ausbauen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Mit 18 Punkten aus zwölf Partien steht der Aufsteiger derzeit auf Rang sieben. Die Gäste aus Todesfelde stecken dagegen im Tabellenkeller fest, belegen mit acht Punkten Platz 15 und verloren zuletzt mit 0:3 gegen den Spitzenreiter VfB Lübeck II.

Trainer Michel Wohlert warnt dennoch vor der zweiten Mannschaft des Oberligisten: „Todesfelde ist eine spielerisch gute Mannschaft. Wir müssen uns aber sicherlich auch nicht verstecken und gehen mit einer breiten Brust ins Spiel.“ Ziel seiner Elf sei klar: „Wir wollen unsere kleine Serie ausbauen und den vierten Sieg in Folge einfahren.“