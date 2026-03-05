TSV Bargteheide will in Rönnau wieder punkten Wohlert-Team reist nach Niederlage gegen Rapid mit personellen Sorgen an von ck · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meiki Graff

Am 21. Spieltag der Landesliga Holstein ist der TSV Bargteheide beim SC Rönnau zu Gast. Die Partie wird am Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer SC Rapid Lübeck will die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert wieder in die Spur finden.

Der TSV reist als Tabellenfünfter mit 30 Punkten an, während Rönnau mit 14 Zählern auf Rang 13 steht. Im Hinspiel setzte sich Bargteheide deutlich mit 4:1 durch. Trotz der tabellarischen Ausgangslage erwartet Wohlert eine schwierige Aufgabe. „Uns erwartet ein intensives körperbetontes Spiel. Wir wollen einiges besser machen als letzte Woche und sind entsprechend motiviert.“ Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau TSV Bargteheide Bargteheide 14:00 PUSH Personell bleibt die Lage angespannt. „Der Kader ist nach wie vor ziemlich dünn aufgestellt, aber das wird uns nicht umwerfen“, betont der Bargteheider Trainer.