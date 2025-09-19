– Foto: Timo Babic

TSV Bargteheide vor nächster Bewährungsprobe Lägerdorf zu Gast – Wohlert fordert Fehlervermeidung als Schlüssel zum Erfolg

Nach zwei Niederlagen in Serie und einem empfindlichen 0:4 gegen Dornbreite Lübeck steht der TSV Bargteheide am Samstag erneut vor einer kniffligen Heimaufgabe. Um 13 Uhr gastiert mit dem TSV Lägerdorf ein Gegner, der zwar aus einem 2:3 gegen Tabellenführer VfB Lübeck II kommt, aber eine starke Saison spielt und in der Tabelle als Sechster bereits 13 Punkte gesammelt hat.

„Für uns steht ein schweres Heimspiel an. Lägerdorf spielt einen cleveren Ball“, warnt Bargteheides Trainer Michel Wohlert vor der Partie. Seine Forderung ist dabei klar: Die individuellen Fehler, die zuletzt die Spiele kosteten, müssen abgestellt werden. „Davon haben wir zuletzt einfach zu viele gemacht. Hören wir damit auf, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“ Morgen, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide TSV Lägerdorf Lägerdorf 13:00 PUSH

Tatsächlich zeigten sich die Bargteheider zuletzt zu anfällig in der Defensive – gegen Dornbreite fiel der erste Gegentreffer durch ein Eigentor, zwei weitere folgten binnen weniger Minuten nach Wiederanpfiff. Und auch zuvor beim 1:3 in Lübeck war die erste Halbzeit mit zwei Gegentoren vor der Pause ausschlaggebend für die Niederlage. Lägerdorf hingegen präsentierte sich beim jüngsten Auftritt trotz der Niederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter keineswegs schwach. Zweimal verkürzte Mike Loschizki für den TSV, auch sonst zeigte sich die Mannschaft von Trainer Björn Goller kampfstark und effektiv in der Offensive. Vor allem Linus Goldmann, der gegen Lübeck doppelt traf, dürfte für die Bargteheider Abwehrreihe besondere Beachtung verdienen.