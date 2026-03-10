TSV Bargteheide verspielt Führung in Rönnau

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Marko Stoliar in der Nachspielzeit zum 3:2 für Rönnau.

Dabei erwischten die Gäste einen perfekten Start. Max Christian Nolle brachte Bargteheide in der 20. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte Malte Kentzler auf 2:0. Doch noch vor der Pause kippte die Partie: Lasse Koth verkürzte per Foulelfmeter (38.), ehe Jasper Fredrich nur eine Minute später zum 2:2 ausglich.

Trainer Michel Wohlert zeigte sich nach dem Spiel entsprechend frustriert. „Uns fehlen ein bisschen die Worte. Wir spielen auf einem katastrophalen Platz ein extrem uncleveres Spiel.“ Besonders die Phase nach der Führung ärgerte den Coach: „Wir gehen 2:0 in Führung, machen eigentlich das 3:0, aber dann wurde nach gut 30 Sekunden angeblich ein Handspiel gesehen. Danach schlafen wir zehn Minuten und holen Rönnau zurück ins Spiel.“

Auch im zweiten Durchgang fühlte sich Bargteheide benachteiligt. „Uns wird das nächste reguläre Tor genommen. Wir verpassen im Anschluss mehrfach die Führung und bekommen mit dem Schlusspfiff ein sehr abseitsverdächtiges Tor.“

Neben der eigenen Leistung kritisierte Wohlert auch die Spielleitung: „Insgesamt war unsere eigene Dummheit gepaart mit der zweiten schwachen Schiri-Leistung in Folge zu viel für uns.“ Zudem äußerte er sich deutlich über den Umgangston eines Assistenten: „Mir ins Gesicht zu sagen, dass ich das ganze Spiel keine Ahnung hätte, wovon ich spreche, war der Tenor über die 90 Minuten.“

In der Tabelle bleibt der TSV Bargteheide mit 30 Punkten auf Rang sechs, während der SC Rönnau durch den Sieg auf Platz 13 klettert.