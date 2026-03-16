TSV Bargteheide unterliegt VfB Lübeck II knapp

– Foto: Timo Babic

Der TSV Bargteheide hat am 22. Spieltag der Landesliga Holstein eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen den VfB Lübeck II hinnehmen müssen. Vor 62 Zuschauern entschied ein Treffer kurz vor der Pause die Partie.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV den Druck deutlich und erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Zudem wurde den Gastgebern ein Treffer wegen Abseits aberkannt.

Jari Heins brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung. Zuvor hatte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit entwickelt, in der Bargteheide mit dem Tabellenzweiten auf Augenhöhe agierte.

Trainer Michel Wohlert zeigte sich nach der Partie entsprechend zwiegespalten: „Momentan soll es einfach nicht sein. Wir machen ein richtig gutes Spiel und spielen eine erste Halbzeit auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause geraten wir nach einer kniffligen Situation unglücklich in Rückstand.“

Besonders die zweite Hälfte ärgerte den Bargteheider Coach: „Im zweiten Durchgang sind wir das deutlich stärkere Team und lassen mehrere Hochkaräter liegen. Zudem wird uns erneut ein Tor weggepfiffen, das bestimmt zwei bis drei Meter kein Abseits war. Abgesehen davon war der Auftritt des Gespanns aber sonst gut.“

Am Ende machte Wohlert vor allem die Chancenverwertung verantwortlich: „Insgesamt müssen wir uns vorwerfen, dass wir unsere Chancen nicht machen. Das wird uns aber nicht umwerfen und das Spielglück werden wir sicherlich auch wieder auf unsere Seite ziehen.“

In der Tabelle bleibt der TSV Bargteheide mit 30 Punkten Achter, während der VfB Lübeck II mit nun 47 Punkten weiter im Titelrennen mit Spitzenreiter SC Rapid Lübeck bleibt.

TSV Bargteheide – VfB Lübeck II 0:1

TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Colin Hilpert, Henri Lasse Benthien, Theodor Oskar Hagelstein, David Timmermann (69. Florian Henk), Fynn Bartsch (87. Sebastian Noah Mac Leu), Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit, Max Christian Nolle (76. Mika Rocksien), Jan Luca Schulz (69. Florian Philipp Laue) - Trainer: Michel Wohlert

VfB Lübeck II: Phillip Diestel, Felix Vihrog (70. Artur Galtsew), Torben Sachau, Mariss Kolja Boll, Kevin Alexander Majewski, Anés Hadj, Collin-Noel Goerke, Jari Heins (69. Marvin Grabowski), Mika Lehnfeld, Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva - Trainer: Oliver Stutzky

Zuschauer: 62

Tore: 0:1 Jari Heins (42.)