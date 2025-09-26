– Foto: Ostseehopper

TSV Bargteheide siegt im Pokal gegen Oldesloe Wohlert-Elf tut sich lange schwer – Weiterkommen dennoch gesichert

Der TSV Bargteheide hat sich in der ersten Runde des Landespokals Holstein knapp mit 2:1 beim klassenhöheren VfL Oldesloe durchgesetzt. Gegen den Verbandsligisten tat sich die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert zunächst schwer, steigerte sich aber im zweiten Durchgang und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.

„Oldesloe hat uns clever angelaufen bzw. zugestellt. Damit sind wir nicht klargekommen und haben zusätzlich den Pokalfight nicht angenommen“, sagte Wohlert nach der Partie. Zwar hatte Bargteheide über weite Strecken der ersten Hälfte viel Ballbesitz, wurde aber nur selten zwingend – und ließ gleichzeitig mehrere große Chancen der Gastgeber zu. Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr VfL Oldesloe VfL Oldesloe TSV Bargteheide Bargteheide 1 2 Abpfiff