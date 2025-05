TSV Baierbach verpflichtet Trainer mit Landesliga-Erfahrung

Nachdem bereits im Februar bekannt wurde, dass Christopher Schöttl sich eine private Auszeit nimmt, können die Verantwortlichen des Kreisklassisten TSV Baierbach ihren neuen Trainer zur Saison 2025/26 präsentieren. Marc Holweck wird zur neuen Saison die Geschicke der beiden Herrenteams des TSV Baierbach leiten. Trotz seiner erst 27 Jahren bringt der Oberbayer durch seine Co- bzw. Cheftrainerstationen beim FC Unterföhring schon reichlich Trainererfahrung mit an die Jägerstraße. Beim ehemaligen Regionalligisten gehörte der Neu-Baierbacher zwischen 2021 und 2023 als Assistenzcoach dem Staff der Landesliga-Truppe an.