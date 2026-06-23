TSV Baierbach rüstet sich mit 6 Neuzugängen für die Kreisliga

Nach dem historischen Aufstieg in die Kreisliga - dem ersten in der Vereinsgeschichte des TSV Baierbach - beginnt für den Verein ein neues Kapitel. Mit gezielten Verstärkungen macht sich die Mannschaft bereit für die Mission Klassenerhalt.
Bereits im Winter wechselte Johannes Luginger von der SG Kumhausen/Altfraunhofen und sammelte bereits wertvolle Zeit, um sich in die Mannschaft einzufinden.
Zur neuen Saison folgten weitere fünf Zugänge:
Simon Lehrhuber kommt vom TSV Vilslern, Lukas Rechenmacher vom TSV Rapid Vilsheim und Jonas Winberger schließt sich ebenfalls von der SG Kumhausen/Altfraunhofen an. Von dem SV Münchnerau wechselt Balthasar Schmidt zum TSV.
Außerdem konnte man Andreas Neumaier, nach längerer Pause beim TSV Altfraunhofen, reaktivieren.
Mit diesem Mix aus frischen Talenten und dem bestehenden Kräften will der TSV Baierbach die Herausforderung Kreisliga couragiert angehen.
Das Ziel ist klar: den Klassenerhalt frühzeitig sichern, die jungen Talente im Kader bestmöglich integrieren und sich als Mannschaft weiterentwickeln.