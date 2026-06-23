TSV Baierbach rüstet sich mit 6 Neuzugängen für die Kreisliga

Nach dem historischen Aufstieg in die Kreisliga - dem ersten in der Vereinsgeschichte des TSV Baierbach - beginnt für den Verein ein neues Kapitel. Mit gezielten Verstärkungen macht sich die Mannschaft bereit für die Mission Klassenerhalt.

Bereits im Winter wechselte Johannes Luginger von der SG Kumhausen/Altfraunhofen und sammelte bereits wertvolle Zeit, um sich in die Mannschaft einzufinden.

Zur neuen Saison folgten weitere fünf Zugänge:

Simon Lehrhuber kommt vom TSV Vilslern, Lukas Rechenmacher vom TSV Rapid Vilsheim und Jonas Winberger schließt sich ebenfalls von der SG Kumhausen/Altfraunhofen an. Von dem SV Münchnerau wechselt Balthasar Schmidt zum TSV.

Außerdem konnte man Andreas Neumaier, nach längerer Pause beim TSV Altfraunhofen, reaktivieren.