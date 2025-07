TSV Bäumenheim - SG Möttingen / M´deggingen

Vor einer respektablen Zuschauerkulisse zeigten die Schmuttertaler gegen die neugegründete SG Möttingen/Mönchsdeggingen in den ersten 25 Minuten eine gute bis sehr gute Leistung. Mitunter gelang in dieser Zeitspanne Bäumenheims Sturmspitze Tim Groschwitz nach einem perfekten Pass von Yakou Camara, mit einem plat-ziertem Schuss aus rund 12 Metern, der 1:0 Führungstreffer (10.), der auch bis zur 25. Minute Bestand haben sollte. Danach spielte sich quasi Möttingens Bester, Sturm-spitze Thomas Wittke, absolut in den Mittelpunkt: Mit einem Linksschuss gelang ihm nicht nur der 1:1 Ausgleichstreffer, sondern bis zur Pause weitere fünf Tore (32./38./39./41./45.), die im Nachhinein dem ehemaligen Kreisligisten eine 6:1 Halbzeitführung bescherten! Nach dem Wiederanpfiff des guten Unparteiischen Sven Seel (FC Mertingen) brachte das Trainergespann Holger/Leon Utz sechs neue Spieler, was sich in der 2. Hälfte ergebnisbedingt bezahlbar machte. Besonders durch die Hereinnahme von Danijel Vrbanec, Behar Krasniqi zeigte sich die TSV-Abwehr nun stark verbessert, wo aber auch die Heimkehrer Kevin Bumberger (SV Gablingen), Laurin Bumberger (SV Donaumünster) und auch Torwart Lukas Zangl (SV Donaumünster) sowie Oldie Patrick Ferber im Defensivbereich ihren Job nun ordentlich verrichteten. So gesehen blieb diese zweite Hälfte torlos, wo mitunter die Neuzugänge David Sailer (SV Wörnitzstein) und Jeremi Kole (SV Donaumünster) ihren ersten Einsatz in der TSV-Ersten betätigten. So gesehen zeigte sich der zahlreiche TSV-Anhang samt ihren Verantwortlichen trotz der klaren Niederlage nach dem Schlusspfiff irgendwie zufrieden und sollten eigentlich mit einem gewissen Optimismus die Neue Saison 2025/26 in Visier nehmen.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim