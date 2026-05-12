TSV Bad Griesbach: Neues Trainerduo und starker Kader

Der TSV Bad Griesbach geht die Saison 2026/27 mit einem neuen Trainerduo an. Kevin Holzner und Adrian Ghele übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung bei den Griesbachern und sollen den Verein neu ausrichten. Denis Gass bleibt dem Verein zudem als spielender Co-Trainer erhalten und übernimmt damit eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft.



Mit Maximilian Hinterdobler, Nico Rieder, Leon Hoffmann und Paul Ruppel kehren zur Freude des Vereins vier junge Eigengewächse nach kurzer Abwesenheit zurück zum TSV und sollen die erste Mannschaft verstärken. Auch auf der Torhüterposition konnte sich der TSV mit Christian Grieshuber gezielt verstärken. Alle Spieler aus dem aktuellen Kader haben für die neue Saison zugesagt, somit sind keine Abgänge zu verzeichnen. Gespräche mit weiteren potenziellen Neuzugängen laufen noch.