TSV Bad Boll treibt Kaderplanung voran - Viele Verlängerungen fix von Joachim Rickel · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

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Der Landesligist TSV Bad Boll befindet sich auf der Zielgeraden seiner Kaderplanung für die Saison 2026/2027 und kann bereits wichtige Erfolge vermelden. Wie der sportliche Leiter Timo Ascherl bekannt gab, konnten mit einem Großteil des aktuellen Spielerkaders frühzeitig Vertragsverlängerungen erzielt werden. Zu den Spielern die dem Verein auch in der neuen Saison treu bleiben zählen unter anderem Ates, Caliskhan, Suddoth und Seltenreich. Besonders erfreulich ist die Bindung mehrerer junger Talente. So werden Ascherl, Mändle, Malerba, Römpfer und Gut das Trikot des TSV tragen und sollen auch künftig eine wichtige Rolle in der sportlichen Entwicklung spielen.

Auch auf der Torhüterposition herrscht Kontinuität. Sowohl Telles als auch Piegsa haben Ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Während Telles bereits voll einsatzfähig ist, muss Piegsa nach einer Verletzung erst noch den Heilungsprozess abwarten. "Wir sind mit sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand der Gespräche. Es ist ein wichtiges Signal, dass sich so viele Spieler frühzeitig bekennen" betont Ascherl.