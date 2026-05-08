TSV Bad Abbach richtet sich im Herrenfußball neu aus Auflösung der langjährigen Spielgemeinschaft mit dem Peisinger SC +++ Ein junges Trainerduo übernimmt die „neue“ Zweite von PM / Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Coachen die künftige 2. Mannschaft des TSV Bad Abbach: Daniel Peter (links) und Dennis Hemmerich. – Foto: Verein

Einschneidende News vom TSV Bad Abbach: Der Landesliga-Klub gibt bekannt, dass die sportliche Zusammenarbeit im Herrenbereich mit dem Peisinger SC zum Ende der laufenden Saison beendet wird. Bis dato firmierten Bad Abbach II und Peising jahrelang als Spielgemeinschaft, die letztes Jahr über die Relegation den Sprung in die Kreisliga schaffte. „Nach zwölf gemeinsamen Jahren erfolgt dieser Schritt bewusst und mit dem Ziel, die sportliche Ausrichtung des TSV Bad Abbach weiterzuentwickeln und strukturell neu aufzustellen“, schreibt der TSV dazu in einer Pressemitteilung.

Weiter heißt es in der Meldung: „Im Mittelpunkt dieser Neuausrichtung steht der Aufbau einer neuen 2. Herrenmannschaft, die künftig als Unterbau und gezieltes Sprungbrett für die 1. Herrenmannschaft des TSV Bad Abbach, die in der Landesliga spielt, fungieren soll.“ Ziel sei es, „eine junge, eigene und motivierte Mannschaft zu formen, die sich stark mit dem TSV identifiziert und langfristig an den Leistungsbereich des Vereins herangeführt wird.“ In welcher Spielklasse wird Bad Abbach II nächste Saison an den Start gehen? Dazu Marcus Preußner aus der Abteilungsleitung auf Nachfrage: „Wir haben einen Antrag auf Einteilung in der Kreisklasse gestellt. Sollte diesem nicht stattgegeben werden, alternativ in der A-Klasse.“



Fest steht nun auch, wer die künftige „Zweite“ coachen wird. Mit Dennis Hemmerich (32) und Daniel Peter (31) übernimmt ein junges Duo, das bislang für die hauseigene U19 zuständig war. Beide haben also Stallgeruch, zumal sie in der Vergangenheit selbst schon für Bad Abbach spielten. „Mit einem engagierten und ebenfalls jungen Trainerteam soll diese zweite Mannschaft systematisch aufgebaut und sportlich weiterentwickelt werden“, teilen die Verantwortlichen mit. Des Weiteren: „Durch eine enge Verzahnung beider Herrenteams möchte der TSV Bad Abbach eine hohe Durchlässigkeit in Richtung Landesliga-Mannschaft gewährleisten und beide Mannschaften perspektivisch enger zusammenwachsen lassen.“





Ein besonderer Fokus liege dabei auf Spielern aus dem eigenen Nachwuchs: Der TSV Bad Abbach freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren zahlreichen jungen, talentierten Spielern aus der vereinseigenen Jugend den Schritt in den Herrenbereich zu erleichtern und ihnen beim TSV eine klare sportliche Perspektive zu bieten. Diese „konsequente Förderung eigener Talente“ und die „damit verbundene Identifikation mit dem Verein“ sollen künftig noch stärker gelebt werden, „was in der bisherigen Spielgemeinschaft in dieser Form nur eingeschränkt möglich war“. Generell blickt man beim TSV mit „großer Zuversicht“ auf die kommende Saison, und bedankt sich noch beim Peisinger SC für die sportliche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.