TSV Auerbach will eine sorgenfreie Saison – mit beiden Teams

Wer kommt? Von den vielen Neuzugängen stechen die Brüder Jan und Adrian Hofmann heraus. Beide haben eine Auerbacher Vergangenheit, suchten einst eine neue sportliche Herausforderung, kehren nun aber an die Bergstraße zurück. Ansonsten verfolgen die sportlich Verantwortlichen um Aiad Al Jumaili eine klare Linie. Viele Spieler sind jung und bringen Entwicklungspotenzial mit. Einer von ihnen ist Manuel Schmitt (U19 der TSG 1862/09 Weinheim), der zuletzt in der Oberliga aktiv war und nun seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich macht. Für das Quartett um Klevis Gashi, Julian Dürr, Alexander Ittermann und Lennart Lindhorst gilt dies nicht: Sie haben bereits in der abgelaufenen Saison in der TSV-Reserve Einsatzzeiten gesammelt und werden ab sofort zum Gruppenliga-Kader zählen. "Das ist unser Weg und soll es auch sein", findet Brandenburger.

Wer geht? Mit Blick auf die Abgänge dürfte der Weggang von Ellington Fuller zum Hessenligisten SV Unter-Flockenbach besonders schmerzen. Er zählte in der Offensive zu den wichtigsten Akteuren, der insbesondere durch seine Schnelligkeit und Qualität im Eins-gegen-eins imponierte und insgesamt 14 Tore erzielte – die zweitmeisten Tore nach Co-Spielertrainer René Brunner.

Was geht? Der nächste Schritt in der Entwicklung wäre nun, im Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga ein Wort mitzureden. Die Mannschaft wurde in der Breite besser aufgestellt, auch um ein Szenario wie in der vergangenen Saison zu vermeiden, als die Personalsituation vor der Winterpause angespannt war.

Wie sieht es bei der zweiten Mannschaft (A-Liga) aus?