 2026-07-08T14:26:30.907Z

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TSV Auerbach will eine sorgenfreie Saison – mit beiden Teams

Nach einer turbulenten Saison erreichte die TSV Auerbach trotz anfänglicher Abstiegssorgen den sechsten Platz +++ Nun will das Team mit jungen Talenten und mehr Konstanz durchstarten

von Redaktion · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer schwachen Hinrunde startete die TSV Auerbach unter Trainer Peter Brandenburger in der Rückrunde der vergangenen Saison eine Siegesserie. An diese starken Leistungen will der Gruppenligist nun anknüpfen.
Nach einer schwachen Hinrunde startete die TSV Auerbach unter Trainer Peter Brandenburger in der Rückrunde der vergangenen Saison eine Siegesserie. An diese starken Leistungen will der Gruppenligist nun anknüpfen. – Foto: Daniel Nischwitz

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Rene Brunner
Rene Brunner

Auerbach. Die TSV Auerbach beendete die vergangene Saison in der Gruppenliga auf dem sechsten Tabellenplatz. Zur Winterpause befanden sich die Rotweißen noch in unmittelbarer Nähe zu den Abstiegsplätzen, doch durch eine furiose Serie von acht Siegen am Stück gelang letztlich ein recht sorgenfreier Saisonabschluss.

Anspruch und Wirklichkeit. Die Hinrunde glich für Peter Brandenburger, der im Laufe der Saison das Traineramt von Giuliano Tondo übernommen hatte, einem "Wechselbad der Gefühle". Oftmals folgten nach starken Leistungen schwächere Spiele.

Was war gut? Natürlich die Aufholjagd nach der Winterpause. Nach einer soliden Vorbereitung folgte zu Beginn der Rückrunde eine Phase, in der Auerbach unschlagbar schien. Erst Ende April gab es gegen den Meister VfB Ginsheim den ersten Punktverlust – und das, obwohl es aus Sicht Brandenburgers "fast unser bestes Spiel war".

Was muss besser werden? "Uns hat die Konstanz gefehlt", sagt der TSV-Trainer mit Blick auf die erste Saisonhälfte. Klar, dass hier der Hebel angesetzt wird. Die Spielfreude in der Offensive ist für Brandenburger ein wichtiges Element, ebenso wie die Balance zwischen offensivem Pressing und einer guten Ordnung gegen den Ball. Außerdem würde der TSV-Trainer gerne weniger Gegentore hinnehmen müssen.

Hofmann-Brüder kehren zur TSV Auerbach zurück

Wer kommt? Von den vielen Neuzugängen stechen die Brüder Jan und Adrian Hofmann heraus. Beide haben eine Auerbacher Vergangenheit, suchten einst eine neue sportliche Herausforderung, kehren nun aber an die Bergstraße zurück. Ansonsten verfolgen die sportlich Verantwortlichen um Aiad Al Jumaili eine klare Linie. Viele Spieler sind jung und bringen Entwicklungspotenzial mit. Einer von ihnen ist Manuel Schmitt (U19 der TSG 1862/09 Weinheim), der zuletzt in der Oberliga aktiv war und nun seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich macht. Für das Quartett um Klevis Gashi, Julian Dürr, Alexander Ittermann und Lennart Lindhorst gilt dies nicht: Sie haben bereits in der abgelaufenen Saison in der TSV-Reserve Einsatzzeiten gesammelt und werden ab sofort zum Gruppenliga-Kader zählen. "Das ist unser Weg und soll es auch sein", findet Brandenburger.

Wer geht? Mit Blick auf die Abgänge dürfte der Weggang von Ellington Fuller zum Hessenligisten SV Unter-Flockenbach besonders schmerzen. Er zählte in der Offensive zu den wichtigsten Akteuren, der insbesondere durch seine Schnelligkeit und Qualität im Eins-gegen-eins imponierte und insgesamt 14 Tore erzielte – die zweitmeisten Tore nach Co-Spielertrainer René Brunner.

Was geht? Der nächste Schritt in der Entwicklung wäre nun, im Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga ein Wort mitzureden. Die Mannschaft wurde in der Breite besser aufgestellt, auch um ein Szenario wie in der vergangenen Saison zu vermeiden, als die Personalsituation vor der Winterpause angespannt war.

Wie sieht es bei der zweiten Mannschaft (A-Liga) aus?

Während für das Gruppenligateam die Saison recht entspannt endete, musste die 1b in der Kreisliga A bis zum Schluss bangen. Der Mannschaft von Trainer Patrick Maeße, der aufgrund seiner Doppelfunktion bei den A-Junioren des JFV Bensheim/Auerbach von Andreas Betz unterstützt wurde, gelang gewissermaßen auf der Zielgeraden der Klassenverbleib. Begonnen hatte Maeße sein Engagement an der Seitenlinie mit Daniel Fuchs, der im Verlauf der Saison zurücktrat. Als Hauptgrund für die Zitterpartie sieht Maeße rückblickend die fehlende Eingespieltheit. Zum Ende der Saison sei es erst geglückt, ein „gutes Gerüst“ zu formen. Für die kommende Saison wird der Kader mit vielen A-Jugendspielern, die nun in den Herrenbereich vorrücken, ergänzt. Rein sportlich wünscht sich Maeße eine sorgenfreie Spielzeit.