TSV Auerbach will eine sorgenfreie Saison – mit beiden Teams

Hofmann-Brüder kehren zur TSV Auerbach zurück
Wer kommt? Von den vielen Neuzugängen stechen die Brüder Jan und Adrian Hofmann heraus. Beide haben eine Auerbacher Vergangenheit, suchten einst eine neue sportliche Herausforderung, kehren nun aber an die Bergstraße zurück. Ansonsten verfolgen die sportlich Verantwortlichen um Aiad Al Jumaili eine klare Linie. Viele Spieler sind jung und bringen Entwicklungspotenzial mit. Einer von ihnen ist Manuel Schmitt (U19 der TSG 1862/09 Weinheim), der zuletzt in der Oberliga aktiv war und nun seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich macht. Für das Quartett um Klevis Gashi, Julian Dürr, Alexander Ittermann und Lennart Lindhorst gilt dies nicht: Sie haben bereits in der abgelaufenen Saison in der TSV-Reserve Einsatzzeiten gesammelt und werden ab sofort zum Gruppenliga-Kader zählen. "Das ist unser Weg und soll es auch sein", findet Brandenburger.
Wer geht? Mit Blick auf die Abgänge dürfte der Weggang von Ellington Fuller zum Hessenligisten SV Unter-Flockenbach besonders schmerzen. Er zählte in der Offensive zu den wichtigsten Akteuren, der insbesondere durch seine Schnelligkeit und Qualität im Eins-gegen-eins imponierte und insgesamt 14 Tore erzielte – die zweitmeisten Tore nach Co-Spielertrainer René Brunner.
Was geht? Der nächste Schritt in der Entwicklung wäre nun, im Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga ein Wort mitzureden. Die Mannschaft wurde in der Breite besser aufgestellt, auch um ein Szenario wie in der vergangenen Saison zu vermeiden, als die Personalsituation vor der Winterpause angespannt war.
Wie sieht es bei der zweiten Mannschaft (A-Liga) aus?
Während für das Gruppenligateam die Saison recht entspannt endete, musste die 1b in der Kreisliga A bis zum Schluss bangen. Der Mannschaft von Trainer Patrick Maeße, der aufgrund seiner Doppelfunktion bei den A-Junioren des JFV Bensheim/Auerbach von Andreas Betz unterstützt wurde, gelang gewissermaßen auf der Zielgeraden der Klassenverbleib. Begonnen hatte Maeße sein Engagement an der Seitenlinie mit Daniel Fuchs, der im Verlauf der Saison zurücktrat. Als Hauptgrund für die Zitterpartie sieht Maeße rückblickend die fehlende Eingespieltheit. Zum Ende der Saison sei es erst geglückt, ein „gutes Gerüst“ zu formen. Für die kommende Saison wird der Kader mit vielen A-Jugendspielern, die nun in den Herrenbereich vorrücken, ergänzt. Rein sportlich wünscht sich Maeße eine sorgenfreie Spielzeit.