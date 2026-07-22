TSV Auerbach verteidigt den Titel als Bensheims Nummer eins

Schwanheim. Vorjahressieger TSV Auerbach feierte im Finale der Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaft am Sonntag ein Schützenfest. 12:0 hieß es am Ende gegen die neue Spielgemeinschaft FC Italia/SKV Amed Bensheim, die dennoch die Überraschungsmannschaft des Turniers war. Sie hatte in der Vorrunde mit drei überzeugenden Auftritten den Gruppensieg eingefahren.
Auch der Torjägerpokal ging derweil an den Gruppenligisten aus Auerbach. Der Gewinner ist Neuzugang Blerton Muca, der alle seine sechs Turniertore im Finale erzielte. Im Spiel um Platz drei hielt sich der VfR Fehlheim mit einem 2:1 gegen B-Ligist SG Gronau schadlos. Gleichwohl war der Verbandsliga-Aufsteiger aus Fehlheim nur mit seiner zweiten Mannschaft angetreten und hatte so in der Vorrunde keine Chance auf den Gruppensieg.
„Sehr zufrieden“, lautete unisono nach drei Turniertagen das Fazit von Abteilungsleiter Manuel Willwohl und seinem Stellvertreter Jonas Kunzelmann vom Ausrichter SV Schwanheim. Vor allem sei es „richtig“ gewesen, vom Pokalmodus der letzten Jahre wieder zum Wochenendturnier zurückzukehren, was sich auch an der Zuschauer-Resonanz zeigte.
In der Vorrunde gewann der FC Italia/SKV Amed sein erstes Gruppenspiel durch ein Tor von Johann Chin in der 14. Minute (Spielzeit 1 × 30 Minuten) gegen den vermeintlich stärksten Gegner, die SG Gronau, und schuf so die Voraussetzung zum Gruppensieg. Es folgte ein 3:1 gegen Gastgeber SV Schwanheim (dessen Gegentreffer durch Justus Ihrig fiel erst in der Schlussminute), sodass Italia/Amed zum Abschluss ein 0:0 gegen die SG Lautern/Schönberg reichte, um Platz eins vorzeitig abzusichern.
Im letzten Gruppenspiel ging es nur noch um Platz zwei und den Einzug ins „kleine Finale“; den sicherte sich die SG Gronau durch ein Tor von Nicolas Rettig in der 27. Minute zum 1:1 gegen den SV Schwanheim. Dem Ausrichter blieb somit nur der dritte Gruppenplatz, nachdem es zum Auftakt durch zwei späte Tore von Justus Ihrig noch ein 2:0 gegen die SG Lautern/Schönberg gegeben hatte. Die SG Gronau kam nach einem Blitzstart zu einem 3:1 gegen Lautern/Schönberg.
Kreisoberligist FC 07 Bensheim wegen Personalmangels nicht dabei, der VfR Fehlheim nur mit der zweiten Mannschaft am Start, weil die erste zeitgleich ein Trainingslager in München abhielt – da lief in Gruppe B alles auf Platz eins für die TSV Auerbach hinaus. Und so kam es auch. Der Gruppenligist gewann 2:0 gegen Fehlheim und 4:0 gegen die FSG Bensheim.
Im letzten Spiel ging es zwischen der FSG und Fehlheim nur noch um Platz zwei, und den sicherte sich der VfR dank der besseren Tordifferenz mit einem 0:0.
Bereits am Freitag hatten die Stadtmeisterschaften mit dem „Alte Herren“-Turnier begonnen. Die Oldies sollten ihren Titelträger in der klassischen Form mit zwei Vierergruppen bei einer Spielzeit von einmal 15 Minuten auf dem Kleinfeld ermitteln. Daran sollte auch die Absage des FC Italia nichts ändern. Als dann aber auch noch der SV Schönberg absagte, stellten die Veranstalter um. Nun spielte „Jeder gegen Jeden“.
Gastgeber SG Einhausen/Schwanheim eröffnete das Turnier mit einer 1:2-Niederlage gegen Gronau, ging auch in den folgenden vier Partien leer aus und landete auf dem letzten Platz. 65 „Alte Herren“ und eine Frau zeigten mehr als vier Stunden lang gute Leistungen mit viel Einsatz und sorgten so für einen gewissen Unterhaltungswert bei den Zuschauern.
Der Spielplan wollte es, dass in der letzten Begegnung die Entscheidung um den Turniersieg fallen musste. Der VfR Fehlheim und der FC 07 Bensheim hatten zuvor alle vier Spiele gewonnen und lagen mit zwölf Punkten an der Spitze des Feldes. Den Grün-Weißen reichte dank der besseren Tordifferenz ein 0:0 zum Titelgewinn vor den Nullsiebenern.
Für Titelverteidiger TSV Auerbach blieb nach drei Niederlagen gegen Fehlheim (0:1), den FC 07 (0:1) und die FSG (0:2) in dieser Konkurrenz dagegen nur der vierte Platz. Platz drei ging somit an die FSG.
Für den Torjäger-Titel gab es am Ende ein Stechen zwischen Perica Bozanovic (Fehlheim) und Daniel Geiss (FSG). Beide Spieler hatten zuvor insgesamt sieben Tore geschossen, ehe sich Bozanovic im Neunmeterschießen durchsetzte.