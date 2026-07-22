TSV Auerbach verteidigt den Titel als Bensheims Nummer eins

Im letzten Gruppenspiel ging es nur noch um Platz zwei und den Einzug ins „kleine Finale“; den sicherte sich die SG Gronau durch ein Tor von Nicolas Rettig in der 27. Minute zum 1:1 gegen den SV Schwanheim. Dem Ausrichter blieb somit nur der dritte Gruppenplatz, nachdem es zum Auftakt durch zwei späte Tore von Justus Ihrig noch ein 2:0 gegen die SG Lautern/Schönberg gegeben hatte. Die SG Gronau kam nach einem Blitzstart zu einem 3:1 gegen Lautern/Schönberg.

FC 07 Bensheim sagt ab, Fehlheim zieht Trainingslager vor Kreisoberligist FC 07 Bensheim wegen Personalmangels nicht dabei, der VfR Fehlheim nur mit der zweiten Mannschaft am Start, weil die erste zeitgleich ein Trainingslager in München abhielt – da lief in Gruppe B alles auf Platz eins für die TSV Auerbach hinaus. Und so kam es auch. Der Gruppenligist gewann 2:0 gegen Fehlheim und 4:0 gegen die FSG Bensheim. Im letzten Spiel ging es zwischen der FSG und Fehlheim nur noch um Platz zwei, und den sicherte sich der VfR dank der besseren Tordifferenz mit einem 0:0. Nur sechs von acht AH-Teams nehmen teil Bereits am Freitag hatten die Stadtmeisterschaften mit dem „Alte Herren“-Turnier begonnen. Die Oldies sollten ihren Titelträger in der klassischen Form mit zwei Vierergruppen bei einer Spielzeit von einmal 15 Minuten auf dem Kleinfeld ermitteln. Daran sollte auch die Absage des FC Italia nichts ändern. Als dann aber auch noch der SV Schönberg absagte, stellten die Veranstalter um. Nun spielte „Jeder gegen Jeden“. Gastgeber SG Einhausen/Schwanheim eröffnete das Turnier mit einer 1:2-Niederlage gegen Gronau, ging auch in den folgenden vier Partien leer aus und landete auf dem letzten Platz. 65 „Alte Herren“ und eine Frau zeigten mehr als vier Stunden lang gute Leistungen mit viel Einsatz und sorgten so für einen gewissen Unterhaltungswert bei den Zuschauern. Fehlheimer AH feiert den Sieg, Auerbach nur auf Platz vier Der Spielplan wollte es, dass in der letzten Begegnung die Entscheidung um den Turniersieg fallen musste. Der VfR Fehlheim und der FC 07 Bensheim hatten zuvor alle vier Spiele gewonnen und lagen mit zwölf Punkten an der Spitze des Feldes. Den Grün-Weißen reichte dank der besseren Tordifferenz ein 0:0 zum Titelgewinn vor den Nullsiebenern. Für Titelverteidiger TSV Auerbach blieb nach drei Niederlagen gegen Fehlheim (0:1), den FC 07 (0:1) und die FSG (0:2) in dieser Konkurrenz dagegen nur der vierte Platz. Platz drei ging somit an die FSG. Für den Torjäger-Titel gab es am Ende ein Stechen zwischen Perica Bozanovic (Fehlheim) und Daniel Geiss (FSG). Beide Spieler hatten zuvor insgesamt sieben Tore geschossen, ehe sich Bozanovic im Neunmeterschießen durchsetzte.