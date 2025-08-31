TSV Auerbach – SG DJK/FV Daxlanden 1:3 (0:2)

Auerbach. Bei spätsommerlicher Hitze in der Sonne holte die SG DJK/FV Daxlanden die ersten Punkte der Saison. Eine Woche nach der Niederlage gegen Busenbach gewann das Team von Tim Bodin und Marvin Schmitt im Pneuhage-Stadion verdient mit 3:1. Die SGD konnte dabei wieder auf das aus Urlaubsgründen zuvor fehlende Innenverteidiger-Duo Daniel Schwarz/Philipp Rayling sowie auf Stürmer Petar Čičak zurückgreifen; Jan Malsam fehlte gelb-rot gesperrt.

Spielverlauf

Schwieriger Beginn – dann ein Geniestreich.

Auerbach startete wacher: Schon in den ersten Minuten segelte ein scharf getretener Freistoß gefährlich vors Tor, Tim Dannenmaier war rechtzeitig zur Stelle. Aus dem Nichts schlug dann Philipp Rayling zu: Ein weiter Freistoß aus rund 50 Metern überraschte den TSV-Schlussmann und senkte sich über ihn hinweg ins Netz – 0:1 (15.).

SGD übernimmt – Čičak erhöht.

Der Treffer gab Sicherheit. Daxlanden kam nun deutlich besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Hochkaräter – Schorer parierte mehrfach stark. Früh musste Giovanni Bruno Gallo angeschlagen runter; Cengiz Scheufele kam (25.) und setzte sofort Akzente. Nach einem starken Diagonalball fand Scheufele mit einer maßgerechten Flanke den Kopf von Petar Čičak – 0:2 (34.). Bis zur Pause lag sogar ein drittes Tor in der Luft: Ein Abseitspfiff verhinderte den nächsten Jubel; in der Nachspielzeit verhinderte die Latte nach Scheufele-Abschluss den möglichen dritten Treffer. Die Pausenführung war hochverdient und hätte bei normaler Chancenverwertung deutlicher ausfallen können.

Doppeltausch zur Halbzeit – Anschluss und direkte Antwort.

Zur Pause musste die SGD umstellen: Max Zaißer ersetzte den angeschlagenen Daniel Schwarz, Josip Bilic kam für Jannis Burger (beide 46.). Nach verhaltenem Wiederbeginn drückte der TSV – Dannenmaier parierte stark gegen Ex-Daxlander Offterdinger (62.). Zuvor hatte Schorer einen Abschluss von Scheufele zur Ecke gelenkt (58.). Aus einer Standardserie fiel der Anschluss: Ecke verlängert, Nils Schraud köpfte am zweiten Pfosten zum 1:2 (70.).

Die Antwort der SGD kam postwendend: Direkt im Gegenzug setzte sich Čičak durch und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 1:3 (71.). In der Schlussphase boten sich nach schnellen Ballgewinnen weitere Kontergelegenheiten, die am letzten Pass oder am aufmerksamen TSV-Keeper scheiterten.

Fazit

Ein hochverdienter, wenn auch unnötig spannender Auswärtssieg. Daxlanden kontrollierte weite Strecken der ersten Halbzeit, hatte zahlreiche klare Chancen und bewies nach dem Auerbacher Anschluss sofortige Reife mit der direkten Antwort. Entscheidende Momente: Raylings Geniestreich und Čičaks Doppelpack. Die ersten drei Punkte sind eingefahren.

Ausblick: Am kommenden Sonntag empfängt die SG DJK/FV Daxlanden den ASC Grünwettersbach – Ziel: Leistung bestätigen und die ersten Heimzähler einfahren.

Spieldaten

Tore:

0:1 Rayling (15., weiter Freistoß) – 0:2 Čičak (34., Kopfball, Vorlage Scheufele) – 1:2 Schraud (70., Kopfball nach Ecke) – 1:3 Čičak (71.)

SG DJK/FV Daxlanden – Startelf: Dannenmaier – Burger, Schwarz, Rayling, Serdarusic – Kinnbach, Kastier – Rutz (C) – G. B. Gallo, Widy, Čičak.

Einwechslungen: Scheufele für Gallo (25.), Zaißer für Schwarz (46.), Bilic für Burger (46.), Lo Murno für Serdarusic (60.).