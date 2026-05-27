TSV Auerbach setzt auf Kontinuität

– Foto: Daniel Nischwitz

Nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Peter Brandenburger, dem weiteren Trainerstab und den beiden Kapitänen, gibt der Gruppenligist aus dem Bensheimer Stadtteil weitere Vertragsverlängerungen bekannt. In Auerbach bleiben demnach: Kevin Kotekt Benarides, Lorenz Terhart, Tim Hohnhäuser, Max Straschil, die beiden Keeper Konstantin Larkowitsch und Kevin Guthmann, Mick Arnold, David Schmidt, Mustafa Hami, Joel Fetsch, Vincent Hilgert, Maurice Schaffert, Enes Gören und Nick Walter. Aus der eigenen U19 rücken Klevis Gashi, Lennart Lindhorst und Alexander Ittermann in den Gruppenliga-Kader auf.

Mehr News gibt's im Amateurfußball-Ticker von Echo Online.