TSV Auerbach erwartet Vorletzten Geinsheim

Bensheim . Beide Teams haben zuletzt für Ausrufezeichen in der Gruppenliga gesorgt. Beide Teams gehen mit Rückenwind in den direkten Vergleich an diesem Donnerstag (20 Uhr, Weiherhausstadion). Doch aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist die TSV Auerbach (Rang elf) Favorit in der Begegnung gegen den Vorletzten SV 07 Geinsheim.

Die Bergsträßer sollten aber gewarnt sein vor dem Abstiegskandidaten, der einen Aufwärtstrend verzeichnet und aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte holt hat – darunter am vergangenen Sonntag ein fulminantes 7:2 beim TSV Seckmauern. Dem standen die Auerbacher gleichzeitig aber in nichts nach, sprang beim Tabellendritten Dersim Rüsselsheim doch ein 4:1-Erfolg heraus. Auf diese Leistung will die TSV aufbauen und den nächsten Dreier landen.