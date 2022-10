TSV Auerbach: Bernd Lützkendorf mit Ehrenamtspreis ausgezeichnet Abteilungsleiter des Gruppenligist packt gerne mit an

Auerbach. Es war ein ziemlich umfangreiches Schreiben, das Horst Dreher einreichte, als der Fußballkreis Bergstraße Bewerber für den Ehrenamtspreis suchte. Dreher, Beisitzer im Abteilungsvorstand der Auerbacher Fußballer, hatte akribisch notiert, warum Bernd Lützkendorf von der TSV Auerbach die Auszeichnung verdient. Zurecht, befand Jörg Ballweg, Ehrenamtsbeauftragter des Kreises, nach Sichtung der insgesamt vier eingegangenen Bewerbungen. Bernd Lützkendorf ist der Bergsträßer Ehrenamtssieger 2022, und nicht nur das. Eine Jury des Hessischen Fußball-Verbandes war vom Engagement des Siebenundfünfzigjährigen ebenso beeindruckt und berief ihn in den „Club der 100“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wo sich die rührigsten Ehrenamtler Deutschlands tummeln. Damit kommt der Finanzkaufmann, seit mehr als zehn Jahren im Abteilungsvorstand der TSV-Fußballer und seit einem Jahr ihr Chef, im nächsten Jahr in den Genuss eines Länderspielbesuchs nebst Ehrung durch die DFB-Spitze.

Mehrere Stunden Arbeit am Tag für den Verein

Bernd Lützkendorf investiere täglich mehrere Stunden in den Verein, lobt Horst Dreher, habe die Abteilung in den vergangenen Jahren organisatorisch „sehr gut“ auf die Beine gestellt. Zudem war Lützkendorf, der seine Fußballerlaufbahn früh wegen einer Verletzung beenden musste, 2013 maßgeblich an der Gründung des Jugendfördervereins (JFV) Alsbach/Auerbach beteiligt. Da war er Vorsitzender; aktuell ist er Rechner des Zusammenschlusses der Nachwuchskicker, der seit Juni dieses Jahres unter der Bezeichnung JFV Bensheim/Auerbach firmiert und die Jahrgänge von A- bis D-Jugend umfasst. Weiter ist Lützkendorf, der in den 1980er Jahren seine Funktionärslaufbahn als Jugendwart im Gesamtvorstand begann, seit 2010 als Beauftragter für Gewaltprävention der TSV Auerbach mit ihren 3500 Mitglieder tätig, zudem Mitglied des Arbeitskreises „Sexualisierte Gewalt“.

Aktiv bei Erneuerungen dabei

Der Bergsträßer Ehrenamtssieger ist aber nicht nur ein Mann der Theorie. Für das TSV-Funktionsgebäude am Kunstrasen, 2017 gebaut, hat Lützkendorf die Inneneinrichtung eines Materialraums mit 14 Spinden errichtet. Beim Bau des Kunstrasen-Kleinfeldes war er ebenfalls aktiv. 480 Stunden an Eigenleistung investierten die TSV-Mitglieder im vergangenen Jahr, allein 294 davon gingen auf das Konto des Abteilungsleiters – nicht eingerechnet die Zeit für Gespräche in Sachen Planung und Fördermittel-Beantragung bei diversen Behörden, wie Dreher betont. Die Arbeiten hatten auch praktischen Nutzen. Der Erdaushub wurde zu einem Wall aufgeschüttet und dient nun als kleine Tribüne für das große Feld.