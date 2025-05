TSV auch beim Absteiger Kumhausen glück- und planlos

Nachdem der TSV drei Spieltage vor Schluss (gottseidank) den Klassenerhalt fix machte, konnte man in der letzten Partie beim Tabellenletzten Kumhausen eigentlich befreit aufspielen. Das klappte jedoch nur im ersten Durchgang. Knipser Soffietti (wer sonst) schraubte seine blitzsaubere Torausbeute mit 2 Treffern auf 23 Tore und Tiefenbach lag verdient mit 2-0 in Führung, die Gastgeber waren ohne jegliche Möglichkeit geblieben. Doch was sich dann nach der Pause abspielte konnte nur für Kopfschütteln sorgen: Nach vorne ging kaum noch was und hinten taten sich Riesenlücken auf und binnen 12 Minuten drehten die wackeren Kumhausener die Partie und führten 3-2. Tiefenbach bäumte sich zwar zum Ende nochmal auf, aber ideenlos und harmlos und von den Gastgebern mühelos zu verteidigen. Das Problem in dieser Saison beim TSV ist offensichtlich: Trifft Soffietti nicht dann wirds hart, den intern kommt nach dem Torjäger ewig nichts (Schmidbauer mit 6 und Hirschmüller mit 3 Toren). Die Defensive ist garnicht mal so sehr das Problem, aber wenn man eben vorne zu wenig Durchschlagskraft hat und die offensive Torgarantie nur auf den Schultern eines Spielers lastet wirds sehr schwer. Natürlich hatten die Grünweißen unsagbares Verletzungspech aber trotzdem muss sich einiges ändern und die Vorbereitung von allen genutzt werden um wieder vorne mitspielen zu können.