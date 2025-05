TSV Aubstadt gegen TSV Buchbach heute LIVE: Bleibt der Dorfklub im Rennen um die Vizemeisterschaft?

Buchbach/Aubstadt – Der TSV Buchbach spielt eine sensationelle Saison. Zwei Spieltage vor Schluss liegt der Dorfklub punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Bayreuth auf Rang drei der Tabelle. Die Mannen von Alkesandro Petrovic können historisches für ihren Verein schaffen und die beste Platzierung in der Regionalliga Bayern erzielen. In der Saison 14/15 konnte man sich Platz vier sichern, besser platziert war der Dorfklub in der Regionalliga noch nie.

Der TSV Buchbach will bei Kellerkind Aubstadt den nächsten Dreier einfahren

Buchbach befindet sich in einem Flow, auch die Personalplanungen für die kommende Saison laufen beim TSV bereits auf Hochtouren. So konnte unter anderem bereits die Vertragsverlängerung von TSV-Torwart Ludwig Zech verkündet werden, der einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete. Außerdem ist bereits bekannt, dass Maximilian Manghofer und Levin Ramstetter in der neuen Saison nicht mehr für den Dorfklub auflaufen werden.

Sportlich gab die Petrovic-Elf am vergangenen Spieltag die perfekte Antwort auf die Niederlage in Vilzing und schlug die Zweitvertretung des FC Augsburg klar. Nun soll in Aubstadt der nächste Dreier eingefahren werden, damit der Dorfklub am Ende der Saison historisches feiern kann. Um weiter von der Vizemeisterschaft zu träumen, muss der TSV Buchbach in Aubstadt gewinnen.