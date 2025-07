TSV Aubstadt gegen SV Wacker Burghausen LIVE: Wie startet der Favorit?

Burghausen – Der SV Wacker Burghausen zielt darauf ab, in naher Zukunft, in den Profifußball zurückzukehren. Dementsprechend war die Transferstrategie des Teams von Cheftrainer Lars Bender im Sommer ausgelegt.

Die Burghäuser vollzogen mal wieder einen Kaderumbruch. 16 neue Spieler verstärkten Wacker. Darunter sind Moritz Bangert , drei Drittliga-Einsätze für den TSV 1860 München, Alexander Sorge , knapp 90 Spiele in der dritten Liga, sowie Bayernliga-Toptorschütze Jordi Woudstra , der allerdings noch an einem Kreuzbandriss laboriert.

Der Königstransfer ist allerdings Tom Sanne. Der 21-Jährige galt einst als Toptalent des Hamburger SV und erzielte für die Rothosen einen Treffer in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Saison sammelte der Stürmer Erfahrung in der 3. Liga bei Hannover 96 II und in der Niederlande bei Dordrecht.

Nun wollen Burghausen und Sanne zusammen ganz oben in der Regionalliga Bayern anklopfen. Der SV zählt neben den FC Bayern Amateuren und den Würzburger Kickers nach dem Transferfenster zum engsten Favoritenkreis um die Meisterschaft.

SV Wacker Burghausen startet beim TSV Aubstadt

Nach der Vorbereitung gilt es ab sofort, die Vorschusslorbeeren der Kaderplanung zu bestätigen. Zum Ligastart gastiert Wacker beim TSV Aubstadt. Das Überraschungsteam der Spielzeit 2023/2024 ist allerdings eine Pflichtaufgabe, wollen Bender & Co. bereits in dieser Saison den ganz großen Sprung schaffen.

Los geht es im Schulstadion in Aubstadt um 19:00 Uhr. Wir berichten von der Auftaktpartie des SV Wacker ausführlich im Live Ticker.