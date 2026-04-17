TSV Aßling will beim SV Nußdorf „mutig kicken“

Der TSV Aßling trifft auf Nußdorf. (Symbolbild) – Foto: IMAGO / Herrmann Agenturfotog

Frei von jeglichem Druck können die Aßlinger Fußballherren beim Tabellenzweiten der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) aufspielen. „Ich denke, dass die meisten nicht damit rechnen, dass wir in Nußdorf etwas holen, und genau da könnte unsere Chance liegen.“ TSV-Trainer Laszlo Ziegler will seinen Büchsenbergern deshalb für das Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) mit auf den Weg geben: „Mutig kicken!“

Allerdings steht es personell nicht zum Besten bei den Gästen. „Wir hatten unter der Woche einige Kranke wie Maxi Kling und Max Heininger, die uns nicht zur Verfügung stehen werden. Aber wir fahren dennoch mit einem guten Kader nach Nußdorf und schauen, was wir mitnehmen können.“

Die Partie beim Favoriten auf den Aufstiegs-Relegationsplatz sei kein Maßstab für seine Aßlinger, die derzeit auf Rang sieben liegen. TSV-Coach Ziegler rechnet vor: „Die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt kommen danach mit Samerberg (13.), Kolbermoor (11.) und Bruckmühl (12.).“