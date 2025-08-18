TSV Aßling vertraut auf Coach Ziegler – Youngster schüren Konkurrenzkampf

Er ist zurück auf dem Büchsenberg. „Da bin ich daheim, da kenne ich mich aus“, sagt Laszlo Ziegler.
Acht Jahre trainierte er die Aßlinger Fußballfrauen, ehe es ihn zu einem kurzen Intermezzo nach Kirchseeon in die Kreisliga der Herren zog. Und nun folgte der Ruf, zurückzukommen. „Ich musste nicht lange überlegen“, so Ziegler, „auch wenn es parallel andere Optionen gab“.
Für seinen Wunsch, „etwas langfristig aufzubauen“, sieht er Aßling als geeigneten Standort. Das in der vergangenen Saison wild wirbelnde Trainerkarussell soll zum Stillstand kommen. Ziel sei erst einmal, „so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Und wenn’s sein muss, erneut über die Relegation. Wenn mir einer garantiert, dass es klappt, dann gerne.“
Doch auch so ist der 37-Jährige überzeugt, dafür genug Quantität und Qualität im Kader zu haben. Denn gleich sechs Jugendspieler sind im Herrenbereich dazu gekommen. „Sie machen einen guten Eindruck und erhöhen den Konkurrenzkampf um die Positionen.“ Wobei Ziegler den einen oder anderen „durchaus in der Ersten“ sieht.
Womit die ohnehin „sehr, sehr junge Mannschaft – 80 Prozent sind unter 20 Jahre“, wie in einen Jungbrunnen gefallen zu sein scheint. Zumal kein Routinier von außen dazu geholt wurde. „Wenn alles in die richtige Richtung geht, sollte es kontinuierlich nach vorne gehen“, glaubt der Büchsenberger Coach.
Eine Zeitvorgabe für diesen Entwicklungsprozess gab's von Vorstand-Seite nicht. „Im Winter werden wir offen drüber sprechen. Es müssen schließlich viele Parameter stimmen“, sagt Rückkehrer Ziegler. „Aber Schritt für Schritt sollte es vorangehen.“
Was auch für die Aßlinger Zweite nach dem Abstieg aus der B-Klasse gelte. Denn die hat mit Damir Barisic einen neuen Coach. Von dessen Qualität als Trainer sind die Büchsenberger spätestens überzeugt, seitdem er die Frauen der SG Grafing/Aßling zum lange nicht für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Kreisliga führte.
Nun wird er zusätzlich zur SG-Aufgabe dafür sorgen, dass die Herren-Reserve in der C-Klasse 1 (Inn/Salzach) in vorderer Tabellenregion zu finden sein wird und nach Möglichkeit den Wiederaufstieg anstrebt. Chefcoach Laszlo Ziegler ist überzeugt, dass die Büchsenberger vor einer erfolgreichen Saison stehen: „So lange nichts Außerplanmäßiges geschieht.“ Was in Aßling allerdings nicht gerade eine Seltenheit wäre.