Laufen unter neuem Trainer: Aßlings Fußballer werden nun von Laszlo Ziegler angeleitet. – Foto: SRO

TSV Aßling vertraut auf Coach Ziegler – Youngster schüren Konkurrenzkampf Mit Rückkehrer in ruhigere Gewässer

Er ist zurück auf dem Büchsenberg. „Da bin ich daheim, da kenne ich mich aus“, sagt Laszlo Ziegler.

Acht Jahre trainierte er die Aßlinger Fußballfrauen, ehe es ihn zu einem kurzen Intermezzo nach Kirchseeon in die Kreisliga der Herren zog. Und nun folgte der Ruf, zurückzukommen. „Ich musste nicht lange überlegen“, so Ziegler, „auch wenn es parallel andere Optionen gab“. Für seinen Wunsch, „etwas langfristig aufzubauen“, sieht er Aßling als geeigneten Standort. Das in der vergangenen Saison wild wirbelnde Trainerkarussell soll zum Stillstand kommen. Ziel sei erst einmal, „so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Und wenn’s sein muss, erneut über die Relegation. Wenn mir einer garantiert, dass es klappt, dann gerne.“

Doch auch so ist der 37-Jährige überzeugt, dafür genug Quantität und Qualität im Kader zu haben. Denn gleich sechs Jugendspieler sind im Herrenbereich dazu gekommen. „Sie machen einen guten Eindruck und erhöhen den Konkurrenzkampf um die Positionen.“ Wobei Ziegler den einen oder anderen „durchaus in der Ersten“ sieht. Womit die ohnehin „sehr, sehr junge Mannschaft – 80 Prozent sind unter 20 Jahre“, wie in einen Jungbrunnen gefallen zu sein scheint. Zumal kein Routinier von außen dazu geholt wurde. „Wenn alles in die richtige Richtung geht, sollte es kontinuierlich nach vorne gehen“, glaubt der Büchsenberger Coach.