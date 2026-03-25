TSV Aßling steht vor „Sechs-Punkte-Spiel“

Lang machen für Ballgewinne: Aßling mit Andreas Hackenberg (li.) und Maximilian Kling gastiert in Tattenhausen. – Foto: SRO

Heute gastiert Aßling in Tattenhausen, am Sonntag folgt das Heimspiel. Trainer Ziegler spricht von einem „Sechs-Punkte-Spiel" gegen den Tabellennachbarn.

Nicht nur Trainer Laszlo Ziegler erwartet „eine Partie auf Augenhöhe“. Auch Abteilungsleiter Florian Knoblich sieht die „extreme Wichtigkeit“. „Entweder wir befreien uns von unten, oder sie ziehen uns dort mit rein“, so Ziegler. „Ein Sechs-Punkte-Spiel eben.“ Und zudem nur der erste Schritt.

Eine „halbe Woche der Wahrheit“ wartet auf die Aßlinger Kreisklasse-Kicker. Auf Wunsch des Gegners SV Tattenhausen wird die Auswärtspartie des 16. Spieltages erst am heutigen Mittwoch auf dem Sportlpatz am Hollerweg 15 angepfiffen (Anstoß 19.30 Uhr).

Denn der Aßlinger Trainer hat gleich die nächste Partie der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) im Blick. Am kommenden Sonntag gastiert das Liga-Schlusslicht aus Brannenburg auf dem „Bixe“. „Das wird zweimal sehr, sehr eng“, mutmaßt Laszlo Ziegler. „Wir müssen als Mannschaft wirklich alles geben“, so die Forderung von Knoblich.

Personell könnten die Voraussetzungen für den TSV Aßling allerdings einen Tick besser sein. Zwar ist Matthias Kagermeier aus seinem Urlaub zurück, doch auf Samuel Wambach, Kevin Jaworski und Lukas Hupfauer werden die Büchsenberger zumindest in Tattenhausen verzichten müssen.