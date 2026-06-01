TSV Aßling schreibt Geschichte: 4:0 rettet vor dem Abstieg

Den Aßlinger Zusammenhalt machte (rechts) Kreisklassen-Coach Laszlo Ziegler als größten Erfolgsfaktor für den Klassenerhalt aus. – Foto: Verein

Der TSV Aßling hat mit einem 4:0-Heimsieg gegen Bad Aibling den direkten Klassenerhalt geschafft. Laut Trainer Laszlo Ziegler ist das der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

„Der direkte Klassenerhalt ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Das hat es in Aßling noch nicht gegeben. Die Mannschaft hat dafür extrem zusammengehalten“, frohlockte Aßlings Laszlo Ziegler, der Trainer und Archivar in Personalunion war. „Es haben wichtige Stammspieler gefehlt. Dafür haben andere Spieler alles dafür getan, die Mannschaft zu unterstützen.“

Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) war klar. Aßling brauchte gegen den TuS Bad Aibling einen Punkt, um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Da diese ausgeblieben war, war der souveräne 4:0-Heimerfolg umso entscheidender.

Es passt zu dieser Saison, dass der TSV den Ligaverbleib am Büchsenberg sicherte, wo 23 der 32 Punkte eingefahren wurden. Obwohl es für die Gäste um nichts mehr ging, begannen sie forsch und setzten die Hausherren unter Druck. „Sie gewannen mehr Zweikämpfe und hatten mehr Spielanteile“, bekannte Ziegler.

Nach dem Seitenwechsel drehte Aßling jedoch auf und übernahm die Spielkontrolle. Das 1:0 durch einen Schlenzer von Kevin Jaworski nach Zuspiel von Matthias Kagermeier in der 49. Minute trug wesentlich zur Beruhigung des Nervenkostüms bei. Die Führung gab der Heimelf Sicherheit und legte durch Maximilian Kling nach (61.). Filip Bachmatiuk hatte den Ball erobert und Kling am Fünfmeterraum bedient. Die Aiblinger Gegenwehr nahm zunehmend ab.

Als der eingewechselte Louis Weiß in der 77. Minute nach Diagonalpass in die Mitte zog und flach zum 3:0 einschoss, war sogar für die größten Pessimisten klar, dass die Klasse gesichert war. Den Schlusspunkt einer erfolgreichen Saison setzte Matthias Kagermeier per Handelfmeter (84.). „Entscheidend für den Klassenerhalt war, dass wir trotz einer negativen Phase alle zusammengehalten haben und die Spieler immer im Training waren“, bilanzierte Ziegler, der auch in der kommenden Saison im Amt bleibt.