TSV Aßling schlägt Heufeld – Neuzugang glänzt in allen drei Spielen Kreispokal von Johannes Hain · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Sicher im Spielaufbau und vom Punkt: Aßlings (schwarz, vorne) Matthias Kagermeier traf zum 3:1-Pausenstand (hinten Philipp Zech). – Foto: SRO

Der TSV 1932 Aßling gewinnt sein Kreispokalspiel gegen den SV DJK Heufeld mit 4:3. Am Freitag kann die Mannschaft beim TSV Hohenthann-Beyharting den Gruppensieg perfekt machen.

Ganz so torreich wie das Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft zwischen England und Frankreich verlief das Kreispokalspiel zwischen dem TSV 1932 Aßling und dem SV DJK Heufeld nicht. Gleichwohl kamen die offiziell 65 Zuschauer beim 4:3-Erfolg der Platzherren voll auf ihre Kosten. „Wir konnten von Anfang an dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, freute sich Coach Laszlo Ziegler nach der Partie. „Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Torchancen und hätten mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen.“ Trotz zahlreicher vergebener Chancen führte Aßling nach 45 Minuten mit 3:1.

Vorentscheidung zur Halbzeit verpasst Schon nach 13 Minuten hatte Jonas Mitterhofer nach einer Ecke getroffen. Samuel Wambach legte mit einem Lupfer das 2:0 nach (23.). Durch den 1:2-Anschlusstreffer in der 39. Minute durch Sebastian Widmann wurde es wieder spannend, doch Matthias Kagermeier stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit den alten Abstand wieder her (44.). „In der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise den Faden verloren, sodass der Gegner immer wieder den Anschlusstreffer machen konnte“, monierte Ziegler. So war es erneut Widmann (48.), der einen Fehler im Spielaufbau bestrafte. Eine Koproduktion von Samuel und Christoph Wambach sorgte in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Nach einem Doppelpass tunnelte Samuel Wambach den Torhüter. Heufeld gelang durch einen Abstauber von Samuel Rusch zehn Minuten vor dem Abpfiff der erneute Anschluss, doch für ein Unentschieden reichte es nicht mehr.