TSV Aßling muss sich geschlagen geben - TSV Zorneding II holt Rückstand gegen Primus auf Innenverteidiger Felix Tieking trifft doppelt

A-KLASSE 3

DJK SV Oberndorf – TSV Aßling 2:1

Für oben und unten zu wenig

Eine 2:2-Punkteteilung wäre in der Beobachtung von Aßlings Pressesprecher Felix Zeibe in Oberndorf das „gerechtere Ergebnis“ gewesen. „Leider zählen im Fußball eben nur Tore“ – und davon hatte die Heimelf das eine entscheidende mehr. Nach einer ausgeglichenen wie torlosen ersten Halbzeit löste Maxi Lampl nach einer Freistoßflanke technisch anspruchsvoll den Tor-Knoten mit dem 1:0 für Aßling auf (52.). „Wie der die Bälle runterholt und vorne festmacht, ist schon überragend“, staunte Zeibe auch über die Freiheiten von Oberndorfs Hundschell, der am langen Pfosten zum Ausgleich abstaubte (62.).. Ausgerechnet in zehnminütiger Unterzahl gelang der DJK der spielentscheidende Treffer durch Alex Stein (70.), den weder Matthias Kagermeier (75.) noch Niclas Graupe (88.) entscheidend kontern konnten. „Für ganz oben wie unten reichts in der Tabelle einfach nicht“, konstatierte Zeibe nach einem „absolut ansprechenden“, aber eben ertraglosen TSV-Auftritt. bj

Aßling: Jo+Ja Mertl, Huber, P+M Kagermeier, Höge, Gruber, M.Lampl, Mayer, Heininger, Graupe; Mitterhofer, Böhm, Kuklok.