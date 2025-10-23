TSV Aßling mit Erfolg gegen verstärkten SV Bruckmühl

Die Aßlinger verdienen sich einen Zähler im Spiel gegen die Reserve des SV Bruckmühl, die sich mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt hatte.

Aßling – Der ganz große Sprung in der Tabelle blieb dem TSV Aßling am Dienstagabend verwehrt, gleichzeitig konnte durch das 1:1 bei Abstiegskandidat Bruckmühl II der Abstand nach unten gewahrt werden. Durch die Punkteteilung bleibt die Mannschaft von Trainer Laszlo Ziegler das vierte Spiel in Folge ungeschlagen.

Im Gegensatz zum Samstag, als der Coach mit dem Remis in Kolbermoor haderte, war er nun zufrieden: „Für uns geht der Punkt in Ordnung. Ich denke, dass wir heute nicht mehr mitnehmen konnten.“ Der Grund: „Wir hatten in den ersten 25 Minuten Probleme mit dem Zugriff auf Bruckmühl, die mit fünf Spielern aus der Bezirksligamannschaft gespielt haben.“ Bedacht werden muss, dass es leistungs- oder verletzungsbedingte Gründe gibt, warum eben jene höherklassigen Spieler länger nicht in der Ersten von Beginn gespielt haben und dadurch einsatzberechtigt waren.