TSV Aßling: Leistung klasse, Lohn zu gering – drittes Remis im vierten Spiel Gegen die SG Otterfing

Die Aßlinger Fußballerinnen bleiben in der Bezirksliga weiter ungeschlagen. Im vierten Auftritt kassierte die Elf von Coach Laszlo Ziegler beim 2:2 (1:1) gegen die SG TSV Otterfing/TuS Holzkirchen bereits das dritte Remis und ist nun Vierter.

Aßling – Anfangs hätte er schon mit der Punkteteilung gehadert, gestand Ziegler, „aber am Ende vom Tag und bisschen Abstand war ich doch sehr zufrieden, weil es eine sehr gute Leistung war“. Vor allem in der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft überzeugt und der Gegner „nicht den Hauch einer Chance gehabt“.

Die TSV-Frauen gingen auf dem Büchsenberg mit 1:0 in Front. In der Entstehung war der Treffer von Sandra Funkenhauser (18.) aufgrund einer Handberührung umstritten, doch die Torjägerin blieb vor dem Gästetor eiskalt. „Danach hatten wir leider einen Leistungseinbruch“, haderte Ziegler damit, dass seine Elf im Zweikampfverhalten einen Gang zurückschaltete und der SG mehr Spielanteile überließ. Ein Konter bescherte den Ausgleich (33.). In der Kabine fand der Coach aber die richtigen Worte.

Aßling spielte in der zweiten Halbzeit nur noch in eine Richtung. Für die Gäste aus Holzkirchen war meistens schon an der Mittellinie Schluss. Emilia Wimmer gelang auch die erneute TSV-Führung zum 2:1 (63.).